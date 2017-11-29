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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
1,7 л, 2400 Вт
с индикатором уровня воды по чашкам
Белый и серый
Откидная крышка
Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ludmila
29/11/2017
Україна
У этого продукта отличные функции
Пользуюсь чайником уже два года , все супер ! ) Сестра тоже хочет себе такой же ))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4649/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4649/00 Чайник
Jledy
20/11/2017
Україна
Качественная техника
Пользуюсь этим замечательным чайником уже не один год, никогда не подводил)) вода греется быстро, нет посторонних запахов и тресков, что говорит, о использовании весьма качественных материалов, при изготовлении данного продукта! Так же чайник, эргономичен, сдержанный дизайн и цветовая гамма, подойдет для любого интерьера кухни! Очень довольна своим приобретением, рекомендую! Такой чайник, способен подарить много тепла в домашнюю атмосферу! ))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4649/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4649/00 Чайник
Jackie15
07/08/2017
Україна
Практичный и удобный чайник
Электрочайник имеет симпатичный и эргономичный дизайн. Сразу же приглянулся, когда выбирал в магазине. Быстро нагревает воду и у него очень удобная ручка и форма. Грамотно сделана сеточка для фильтрации, хорошо фильтрует. Чайнику почти 4 ГОДА!!! и отлично работает. Единственный минусик - коротковат шнур, но это мелочь. Когда буду брать новый, поищу такой же модели, ну может, только другого цвета. Очень доволен, рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4649/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4649/00 Чайник