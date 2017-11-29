КаталогПоддержка
uk/ru

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды

Больше не доступен

Чайник

HD4649/00

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4649/00 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду
Посмотреть все преимущества

Расход энергии ниже на 66 %

Кипятите только необходимое количество воды

  • 1,7 л, 2400 Вт

  • с индикатором уровня воды по чашкам

  • Белый и серый

  • Откидная крышка

Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

Когда чайник включен, загорается подсветка

Когда чайник включен, загорается подсветка

Элегантная красная подсветка выключателя чайника уведомляет о процессе нагрева.

Удобное наполнение через носик/крышку

Удобное наполнение через носик/крышку

Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/11/2017

Україна

Україна

У этого продукта отличные функции

Пользуюсь чайником уже два года , все супер ! ) Сестра тоже хочет себе такой же ))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4649/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4649/00 Чайник

20/11/2017

Україна

Україна

Качественная техника

Пользуюсь этим замечательным чайником уже не один год, никогда не подводил)) вода греется быстро, нет посторонних запахов и тресков, что говорит, о использовании весьма качественных материалов, при изготовлении данного продукта! Так же чайник, эргономичен, сдержанный дизайн и цветовая гамма, подойдет для любого интерьера кухни! Очень довольна своим приобретением, рекомендую! Такой чайник, способен подарить много тепла в домашнюю атмосферу! ))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4649/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4649/00 Чайник

07/08/2017

Україна

Україна

Практичный и удобный чайник

Электрочайник имеет симпатичный и эргономичный дизайн. Сразу же приглянулся, когда выбирал в магазине. Быстро нагревает воду и у него очень удобная ручка и форма. Грамотно сделана сеточка для фильтрации, хорошо фильтрует. Чайнику почти 4 ГОДА!!! и отлично работает. Единственный минусик - коротковат шнур, но это мелочь. Когда буду брать новый, поищу такой же модели, ну может, только другого цвета. Очень доволен, рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4649/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4649/00 Чайник

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.