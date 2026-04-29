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Инструкции и документация

User Manual Philips Kettle

  • PDF файл, 2.3 MB
  • 10 March 2024

Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4649/00 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду

  • PDF файл
  • 7 April 2025

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