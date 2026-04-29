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HD4649/00
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User Manual Philips Kettle
Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4649/00 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду
Все (6)
Можно ли мыть фильтр от накипи в посудомоечной машине?
Можно ли нагревать в чайнике другие жидкости, кроме воды?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Как правильно выполнить очистку чайника снаружи?
Из носика чайника Philips вытекает вода
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
Чайник Philips очень долго кипятит воду
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается
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