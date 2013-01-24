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    Чайник

    HD4659/04
    Общая оценка / 5
    • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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      Чайник

      HD4659/04
      Общая оценка / 5

      Быстрое и простое кипячение

      Этот чайник Philips прост и удобен в использовании благодаря звуковой индикации при закипании воды. Чайник оснащен фильтром двойного действия и плоской системой нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Чайник

      Быстрое и простое кипячение

      Этот чайник Philips прост и удобен в использовании благодаря звуковой индикации при закипании воды. Чайник оснащен фильтром двойного действия и плоской системой нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрое и простое кипячение

      Этот чайник Philips прост и удобен в использовании благодаря звуковой индикации при закипании воды. Чайник оснащен фильтром двойного действия и плоской системой нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Чайник

      Быстрое и простое кипячение

      Этот чайник Philips прост и удобен в использовании благодаря звуковой индикации при закипании воды. Чайник оснащен фильтром двойного действия и плоской системой нагрева для легкой очистки. Узнать обо всех преимуществах

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        Чайник

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстрое и простое кипячение

        Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

        • 1,7 л, 2400 Вт
        • Белый и серый
        Звуковой сигнал извещает о закипании воды

        Звуковой сигнал извещает о закипании воды

        Звуковой сигнал извещает о закипании воды

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

        Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

        Чистая вода и чистый чайник благодаря двойному фильтру

        Чистая вода и чистый чайник благодаря двойному фильтру

        Двойной фильтр работает следующим образом: коллектор накипи удерживает накипь, а обычный фильтр предотвращает попадание частиц известкового налета в напитки.

        Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

        Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

        Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Белый с серым
          Материалы
          Пластик

        • Общие характеристики

          Беспроводные
          Да
          Удобное наполнение через носик
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да
          Автоматическое отключение
          Да
          Защита от выкипания
          Да
          Подставка с поворотом на 360 градусов
          Да
          Широко открывающаяся крышка
          Да
          Плоский нагревательный элемент
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          2000-2400  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50–60  Гц
          Длина шнура
          0,75  м
          Емкость
          0,1-0,7  л

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