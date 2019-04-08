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Больше не доступен
1,7 л, 2400 Вт
Индикатор уровня воды
Полированный металл
Откидная крышка
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Виктория25
08/04/2019
Україна
Супер чайник
Дуже задоволена купівлею даного товару. Легкий, потужний, швидкий і гарний чайничок. У використанні не довго, але свої функції виконує на відмінно!!! Вважаю що буде чудовим помічником на довгі роки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4665/20 Kettle
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4665/20 Kettle
Альтерра
02/04/2019
Україна
Отличный чайник
Мой первый чайник Philips. Пользовались больше пяти лет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4665/20 Kettle
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4665/20 Kettle