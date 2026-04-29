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User Manual Philips Kettle
Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду.
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается