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Больше не доступен
Быстрое и простое кипячение
Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду.
1,7 л, 2400 Вт
голубой
Полированный металл
Крышка на пружине
При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
4.7
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
29/10/2021
Україна
Вічний чайник!
Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.
Плюсы
довговічний і стильний
Минусы
не виявила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Irina10
03/01/2018
Україна
Замечательный выбор
Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4667/20 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4667/20 Чайник
Shallena
01/04/2019
Україна
Стильний, практичний у роботі чайник.
Чайником користуємось щодня дуже активно на протязі більше як 3х років. У нас вдома майже вся побутова техніка компанії Philips, і завжди при виборі звертаю увагу на дизайн (я візуал), і так співпадає що гарний дизайн невід’ємної поєднується з відмінними технічними характеристиками. При купівлі чайника як і завжди звернула увагу на привабливий дизайн, також на місткість і те що він металевий. Чайником зручно користуватись, легко чистити і розбирати фільтр. Функцію по кип’ятінню води виконує відмінно. В принципі, у більшості користувачів відгуки на рахунок даної моделі співпадають, тому не буду повторюватись. Що для мене є дуже великим мінусом у даній моделі, це сильний шум при нагріванні. Також, не дуже подобається що на матовій поверхні чайника видно сліди і бруд і іноді «заїдає» кришка. Ставлю даній моделі тверду четвірку.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4667/20 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4667/20 Чайник