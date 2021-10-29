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  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение
  • Быстрое и простое кипячение

Больше не доступен

Чайник

HD4667/20

4.7

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Быстрое и простое кипячение

Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду.

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Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

Быстрое и простое кипячение

  • 1,7 л, 2400 Вт

  • голубой

  • Полированный металл

  • Крышка на пружине

При включении чайника включается подсветка корпуса

При включении чайника включается подсветка корпуса

При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.

Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

Удобное наполнение через носик/крышку

Удобное наполнение через носик/крышку

Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

29/10/2021

Україна

Україна

Вічний чайник!

Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.

Плюсы

довговічний і стильний

Минусы

не виявила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

03/01/2018

Україна

Україна

Замечательный выбор

Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4667/20 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4667/20 Чайник

01/04/2019

Україна

Україна

Стильний, практичний у роботі чайник.

Чайником користуємось щодня дуже активно на протязі більше як 3х років. У нас вдома майже вся побутова техніка компанії Philips, і завжди при виборі звертаю увагу на дизайн (я візуал), і так співпадає що гарний дизайн невід’ємної поєднується з відмінними технічними характеристиками. При купівлі чайника як і завжди звернула увагу на привабливий дизайн, також на місткість і те що він металевий. Чайником зручно користуватись, легко чистити і розбирати фільтр. Функцію по кип’ятінню води виконує відмінно. В принципі, у більшості користувачів відгуки на рахунок даної моделі співпадають, тому не буду повторюватись. Що для мене є дуже великим мінусом у даній моделі, це сильний шум при нагріванні. Також, не дуже подобається що на матовій поверхні чайника видно сліди і бруд і іноді «заїдає» кришка. Ставлю даній моделі тверду четвірку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4667/20 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD4667/20 Чайник

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