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User Manual Philips Kettle
Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду.
Все (4)
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Как очищать фильтр от накипи чайника Philips
Из носика чайника Philips вытекает вода
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
Чайник Philips очень долго кипятит воду
Чайник Philips не выключается
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается
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