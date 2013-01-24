Кипятите только необходимое количество воды

Уникальный индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips ровно столько воды, сколько вам нужно. Поэтому вы с легкостью сэкономите до 66 % энергии, что поможет снизить негативное влияние на окружающую среду. Узнать обо всех преимуществах