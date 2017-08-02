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Больше не доступен
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор по чашкам позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4676/40 ровно столько воды, сколько Вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду.
1 л, 2400 Вт
с индикатором уровня воды по чашкам
Белый/сиреневый
Откидная крышка
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
Двойной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
AnNet
02/08/2017
Україна
самый удобный чайник
Долго выбирала чайник. Т.к. у меня их было много, и со временем все выходили из строя, то хотелось что-то понадёжней! Решила взять Philips. Но из их широкой линейки оооочень тяжело было выбрать один ))) По отзывам выбрала эту модель. И по сей день (уже 4 года) не нарадуюсь своему выбору!!!! Очень удачная модель: удобная, компактная, быстро закипает вода, приятный звоночек в чайнике, а дизайн такой милый, что хочеться всё время кипятить воду ;) А главное - он надёжный и качественный.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4676/40 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4676/40 Чайник
ВАСИЛИЙ
04/07/2019
Україна
Цей продукт дiйсно мае чудовi функції
Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4676/20 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4676/20 Чайник