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Больше не доступен

Viva CollectionЧайник

HD4676/40

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Кипятите только необходимое количество воды

Уникальный индикатор по чашкам позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4676/40 ровно столько воды, сколько Вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду.

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Этот чайник позволяет экономить до 66 % энергии

Кипятите только необходимое количество воды

  • 1 л, 2400 Вт

  • с индикатором уровня воды по чашкам

  • Белый/сиреневый

  • Откидная крышка

Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

Двойной фильтр от накипи для чистой воды

Двойной фильтр от накипи для чистой воды

Двойной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/08/2017

Україна

Україна

самый удобный чайник

Долго выбирала чайник. Т.к. у меня их было много, и со временем все выходили из строя, то хотелось что-то понадёжней! Решила взять Philips. Но из их широкой линейки оооочень тяжело было выбрать один ))) По отзывам выбрала эту модель. И по сей день (уже 4 года) не нарадуюсь своему выбору!!!! Очень удачная модель: удобная, компактная, быстро закипает вода, приятный звоночек в чайнике, а дизайн такой милый, что хочеться всё время кипятить воду ;) А главное - он надёжный и качественный.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4676/40 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4676/40 Чайник

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дiйсно мае чудовi функції

Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4676/20 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4676/20 Чайник

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