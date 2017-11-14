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Больше не доступен
1,7 л, 2400 Вт
с индикатором уровня воды по чашкам
Белый/сиреневый
Откидная крышка
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
NeighborD
14/11/2017
Україна
Зачем придумывать велосипед?
Это самодостаточный чайник. Дисковый нагреватель, защита от пустоты, простая конструкция и звонкий звоночек.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Nefarrio
07/11/2020
Україна
Гарний чайник
Чудовий та надійний чайник, який на всі 100% справляється зі своїми функціями. Проблем з ним в нас ніколи не було. Плюс гарний дизайн та чорний колір. Захист від перегріву заслуговує на окрему увагу - можна не боятися, що прилад згорить, а разом з ним і квартира)) Загалом моду сміливо рекомендувати його всім, не пожалкуєте.
Плюсы
Дизайн, якість, надійність, довговічність.
Минусы
Такого немає.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07
Urasikus
20/06/2019
Україна
Дуже задоволений покупкою! Рекомендую!
Чайник використовую вже 3 роки. Дуже швидко нагріває воду. Має стильний дизайн. Ніяких проблем не виникало.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник