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  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
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  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды
  • Кипятите только необходимое количество воды

Больше не доступен

Viva CollectionЧайник

HD4677/40

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4677/40 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду.
Посмотреть все преимущества

Этот чайник позволяет экономить до 66 % энергии

Кипятите только необходимое количество воды

  • 1,7 л, 2400 Вт

  • с индикатором уровня воды по чашкам

  • Белый/сиреневый

  • Откидная крышка

Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

14/11/2017

Україна

Україна

Зачем придумывать велосипед?

Это самодостаточный чайник. Дисковый нагреватель, защита от пустоты, простая конструкция и звонкий звоночек.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник

07/11/2020

Україна

Україна

Гарний чайник

Чудовий та надійний чайник, який на всі 100% справляється зі своїми функціями. Проблем з ним в нас ніколи не було. Плюс гарний дизайн та чорний колір. Захист від перегріву заслуговує на окрему увагу - можна не боятися, що прилад згорить, а разом з ним і квартира)) Загалом моду сміливо рекомендувати його всім, не пожалкуєте.

Плюсы

Дизайн, якість, надійність, довговічність.

Минусы

Такого немає.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Date of Use 2018-11-07

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Date of Use 2018-11-07

20/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволений покупкою! Рекомендую!

Чайник використовую вже 3 роки. Дуже швидко нагріває воду. Має стильний дизайн. Ніяких проблем не виникало.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4677/20 Чайник

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