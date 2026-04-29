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Viva Collection Чайник
Больше не доступен
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HD4677/40
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/40 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Kettle
Все (2)
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Из носика чайника Philips вытекает вода
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
Чайник Philips очень долго кипятит воду
Чайник Philips не выключается
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается
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