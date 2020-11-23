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Больше не доступен
1,2 л, 2400 Вт
Регулятор температуры
Белый/оранжевый
Откидная крышка
Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом напитков.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший чайник!
Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Nastjunya
18/11/2019
Україна
Это очень классный чайник
Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4678/55 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4678/55 Чайник