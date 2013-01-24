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Viva Collection

Чайник

HD4678/55
Общая оценка / 5
  • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков
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    Viva Collection Чайник

    HD4678/55
    Общая оценка / 5

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Чайник

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Чайник

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все kettle

      Превосходный вкус горячих напитков

      Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

      • 1,2 л, 2400 Вт
      • Регулятор температуры
      • Белый/оранжевый
      • Откидная крышка
      Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом

      Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом

      Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом напитков.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      При включении чайника включается подсветка корпуса

      При включении чайника включается подсветка корпуса

      При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

      Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Нескользящие ножки
        • Эргономичный дизайн
        • Наполнение через носик или крышку
        • Широко открывающаяся крышка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,2  л
        Длина шнура
        0,75  м
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        2000-2400  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        23x19x27,5  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        16x24,4x22,2  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Белый/оранжевый

      • Отделка

        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Полипропилен (PP)

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