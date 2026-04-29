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Viva Collection Чайник

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Viva CollectionЧайник

HD4678/55

Viva Collection Чайник

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF файл, 910.6 kB
  • 13 March 2026

Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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