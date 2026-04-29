Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка.