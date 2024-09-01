Рекомендую цю мультіварку для кожної людини яка любить бистроту та якість приготування іжи, а також яка не втрачає часу на догляд за мультіваркою!))) Тому що чаша і кришка маються швидко і , конденсат біля чаши навколо не збирається при приготуванні , бо у мультіварці є 3 D нагрів і ніяких додаткових ємкостей не треба мити кожного разу після приготування страви.Дуже зручно при приготуванні вибір продукта з якого ви будете готувати ,це дае вам швидко ,нажимом в один дотик приготувати смачну вечерю.. У захваті буде вся родина!) Кожен член сім’ї тепер хоче щось приготувати та мінімум потім вбирати)