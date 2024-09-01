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Система 3D нагрева
5-слойная чаша
Максимальный объем до 5л, рабочий – 3,5л
60 предварительно установленных программ
Мощная система нагрева по технологии 3D обеспечивает распределение тепла сверху, по бокам и к основанию для равномерного приготовления ингредиентов с сохранением их подлинного вкуса.
Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава с антипригарным покрытием обладает повышенной износостойкостью.
В 60 программах приготовления предварительно заданы оптимальные настройки приготовления блюд. Готовка проходит так, будто у вас есть свой личный шеф-повар. Каждое блюдо получается невероятно вкусным при использовании таких программ, как запекание, приготовление на пару, готовка на медленном огне и подогрев, и индивидуальных программ для приготовления конкретных продуктов, например каш, говядины и морепродуктов.
4.6
из 5
32
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
kenny4k
01/09/2024
Україна
Чудово готує та легко миється
Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую
Плюсы
Проста у використанні
Минусы
Не виявлено
Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
tanynka
12/02/2024
Україна
проста у використанні
подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Lynx_7
28/10/2023
Україна
Чудові функції!
Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!
Плюсы
Happy to use
Минусы
not detected
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000