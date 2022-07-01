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    Мультиварка Philips

    Мультиварка серии 3000

    HD4713/40
    Общая оценка / 5
    • Простота приготовления вкусных блюда 24/7 Простота приготовления вкусных блюда 24/7 Простота приготовления вкусных блюда 24/7
      -{discount-value}

      Мультиварка Philips Мультиварка серии 3000

      HD4713/40
      Общая оценка / 5

      Простота приготовления вкусных блюда 24/7

      Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах

      Мультиварка Philips Мультиварка серии 3000

      Простота приготовления вкусных блюда 24/7

      Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах

      Простота приготовления вкусных блюда 24/7

      Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах

      Мультиварка Philips Мультиварка серии 3000

      Простота приготовления вкусных блюда 24/7

      Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах

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        Мультиварка Philips

        Мультиварка Philips

        Мультиварка серии 3000

        - {discount-value}

        Итого:

        Простота приготовления вкусных блюда 24/7

        Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами

        • Система 3D нагрева
        • 5-слойная чаша
        • Максимальный объем до 5л, рабочий – 3,5л
        • 60 предварительно установленных программ
        Распределение тепла по технологии 3D

        Распределение тепла по технологии 3D

        Мощная система нагрева по технологии 3D обеспечивает распределение тепла сверху, по бокам и к основанию для равномерного приготовления ингредиентов с сохранением их подлинного вкуса.

        60 программ приготовления

        60 программ приготовления

        В 60 программах приготовления предварительно заданы оптимальные настройки приготовления блюд. Готовка проходит так, будто у вас есть свой личный шеф-повар. Каждое блюдо получается невероятно вкусным при использовании таких программ, как запекание, приготовление на пару, готовка на медленном огне и подогрев, и индивидуальных программ для приготовления конкретных продуктов, например каш, говядины и морепродуктов.

        Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава

        Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава

        Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава с антипригарным покрытием обладает повышенной износостойкостью.

        Включение одним нажатием

        Включение одним нажатием

        Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами, приготовленными с помощью разнообразных программ от приготовления на пару до запекания

        Таймер отсрочки старта и поддержание температуры

        Таймер отсрочки старта и поддержание температуры

        Простой в использовании таймер отсрочки старта до 24 часов и автоматическая функция поддержания температуры в течение 12 часов обеспечат своевременное приготовление, а также поддержание температуры блюд перед подачей на стол.

        Простота очистки

        Простота очистки

        Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

        Интеллектуальный температурный режим, позволяющий достигать превосходных результатов готовки

        Интеллектуальный температурный режим, позволяющий достигать превосходных результатов готовки

        Используйте функцию интеллектуального контроля температуры и длительности различных стадий приготовления на основе выбранного вами типа риса и его текстуры. Интеллектуальные датчики температуры обеспечивают мониторинг и оптимизацию тепловой энергии для получения непревзойденного аромата и вкусовых ощущений.

        Функция поддержания температуры, работающая идеально

        Функция поддержания температуры, работающая идеально

        Полезная функция поддержания температуры позволит вам насладиться рисом в любой момент. Если функция включена, приготовленная крупа остается свежей, рассыпчатой и имеет нужную температуру в течение 24 часов.

        • Страна происхождения

          Сделано в
          Китай
          Мощность
          980  W
          Длина шнура
          1,2  m
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          430х340х295  mm
          Емкость
          Максимальный объем до 5л, рабочий – 3,5л  L
          Материал основного корпуса
          Пластик
          Вес, включая упаковку
          4,95  kg

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          370x260x245  mm
          Вес изделия
          3,48 кг (з аксесуарами 3,78 кг)  kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Нагрев снизу
          • Подогрев
          • Предустановки времени
          • Съемная внутренняя крышка

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый

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