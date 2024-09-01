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  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7
  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7

Мультиварка PhilipsМультиварка серии 3000

HD4713/40

4.6
| (32) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Простота приготовления вкусных блюда 24/7
Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных
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Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами

Простота приготовления вкусных блюда 24/7

  • Система 3D нагрева

  • 5-слойная чаша

  • Максимальный объем до 5л, рабочий – 3,5л

  • 60 предварительно установленных программ

Распределение тепла по технологии 3D

Распределение тепла по технологии 3D

Мощная система нагрева по технологии 3D обеспечивает распределение тепла сверху, по бокам и к основанию для равномерного приготовления ингредиентов с сохранением их подлинного вкуса.

Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава

Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава

Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава с антипригарным покрытием обладает повышенной износостойкостью.

60 программ приготовления

60 программ приготовления

В 60 программах приготовления предварительно заданы оптимальные настройки приготовления блюд. Готовка проходит так, будто у вас есть свой личный шеф-повар. Каждое блюдо получается невероятно вкусным при использовании таких программ, как запекание, приготовление на пару, готовка на медленном огне и подогрев, и индивидуальных программ для приготовления конкретных продуктов, например каш, говядины и морепродуктов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

32

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

2

01/09/2024

Україна

Україна

Чудово готує та легко миється

Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую

Плюсы

Проста у використанні

Минусы

Не виявлено

Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

12/02/2024

Україна

Україна

проста у використанні

подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

28/10/2023

Україна

Україна

Чудові функції!

Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!

Плюсы

Happy to use

Минусы

not detected

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

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