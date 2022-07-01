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Простота приготовления вкусных блюда 24/7
Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простота приготовления вкусных блюда 24/7
Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах
Простота приготовления вкусных блюда 24/7
Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простота приготовления вкусных блюда 24/7
Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных Узнать обо всех преимуществах
Мультиварка серии 3000
Итого:
Мощная система нагрева по технологии 3D обеспечивает распределение тепла сверху, по бокам и к основанию для равномерного приготовления ингредиентов с сохранением их подлинного вкуса.
В 60 программах приготовления предварительно заданы оптимальные настройки приготовления блюд. Готовка проходит так, будто у вас есть свой личный шеф-повар. Каждое блюдо получается невероятно вкусным при использовании таких программ, как запекание, приготовление на пару, готовка на медленном огне и подогрев, и индивидуальных программ для приготовления конкретных продуктов, например каш, говядины и морепродуктов.
Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава с антипригарным покрытием обладает повышенной износостойкостью.
Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами, приготовленными с помощью разнообразных программ от приготовления на пару до запекания
Простой в использовании таймер отсрочки старта до 24 часов и автоматическая функция поддержания температуры в течение 12 часов обеспечат своевременное приготовление, а также поддержание температуры блюд перед подачей на стол.
Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
Используйте функцию интеллектуального контроля температуры и длительности различных стадий приготовления на основе выбранного вами типа риса и его текстуры. Интеллектуальные датчики температуры обеспечивают мониторинг и оптимизацию тепловой энергии для получения непревзойденного аромата и вкусовых ощущений.
Полезная функция поддержания температуры позволит вам насладиться рисом в любой момент. Если функция включена, приготовленная крупа остается свежей, рассыпчатой и имеет нужную температуру в течение 24 часов.
Страна происхождения
Обслуживание
Вес и размеры
Социальная ответственность
Общие характеристики
Дизайн и отделка
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