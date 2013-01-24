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Мультиварка

HD4749/70
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  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот Любимые домашние блюда без лишних хлопот Любимые домашние блюда без лишних хлопот
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    Мультиварка

    HD4749/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Любимые домашние блюда без лишних хлопот

    Новые мультиварки Philips оснащены интеллектуальными датчиками регулировки нагрева и более чем 22 программами, которые позволят легко готовить любимые блюда без необходимости постоянно следить за процессом. Чаша с керамическим покрытием и внешними ручками наряду с отсоединяемой внутренней крышкой обеспечивают дополнительное удобство. Узнать обо всех преимуществах

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    Мультиварка

    Любимые домашние блюда без лишних хлопот

    Новые мультиварки Philips оснащены интеллектуальными датчиками регулировки нагрева и более чем 22 программами, которые позволят легко готовить любимые блюда без необходимости постоянно следить за процессом. Чаша с керамическим покрытием и внешними ручками наряду с отсоединяемой внутренней крышкой обеспечивают дополнительное удобство. Узнать обо всех преимуществах

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      Любимые домашние блюда без лишних хлопот

      Мультиварки MyRecipe позволяют сохранять рецепты любимых блюд

      • 3D-нагрев
      • Мультиповар Pro
      • MyRecipe
      • 5 л
      Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления

      Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления

      Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления.

      Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления

      Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления

      Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления.

      Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

      Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

      Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

      Чаша с ручками и керамическим покрытием для удобства использования и очистки

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      Чаша с ручками и керамическим покрытием для удобства использования и очистки

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

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      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Корзина для приготовления на пару в комплекте

      Корзина для приготовления на пару в комплекте

      Корзина для приготовления на пару в комплекте

      Книга рецептов в комплекте для любителей готовить новые блюда

      Книга рецептов в комплекте для любителей готовить новые блюда

      Книга рецептов в комплекте для любителей готовить новые блюда.

      Таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени

      Таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени

      Удобный в программировании таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени

      Удобная функция защиты от детей для дополнительной безопасности на кухне

      Удобная функция защиты от детей для дополнительной безопасности на кухне

      Удобная функция защиты от детей для дополнительной безопасности на кухне

      Съемная внутренняя крышка для легкой очистки

      Съемная внутренняя крышка для легкой очистки

      Съемная внутренняя крышка для легкой очистки

      Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление блюд без лишних хлопот

      Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление блюд без лишних хлопот

      Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление блюд без лишних хлопот

      Функция MyRecipe сохраняет выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд

      Функция MyRecipe сохраняет выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд

      Функция MyRecipe сохраняет выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная чашка
        • Емкость с антипригарным покрытием
        • Буклет с рецептами
        • Ложка
        • Лопатка
        • Поддон/корзина для приготовления на пару

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Предустановленные программы
        22
        Функции устройства
        • Кнопка отмены
        • Светодиодный дисплей
        • Переключатель включение/выключение
        • Функция сохранения настроек
        • Система блокировки
        • Регулятор нагрева
        • Регулировка времени

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Технические характеристики

        Объем
        5  л
        Длина шнура
        1  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        890—1070  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Дизайн

        цвет
        Черный
        Цвет панели управления
        Черный

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Пластик
        Материал нагревательного элемента
        Алюминиевый сплав
        Материал основного корпуса
        Пластик

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