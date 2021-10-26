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Больше не доступен
3D-нагрев
Мультиповар Pro
Мой рецепт
5 л
Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления.
Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления.
Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева
4.7
из 5
407
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
n-r-j
26/10/2021
Україна
Нужная вещь
Купил 2 шт.: одну маме, другую себе. Все довольны. Мультиварка не дорогая, но качественная. Справляется со всеми запросами. Рекомендую
Плюсы
Цена, качество
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Дима-акулка
01/12/2020
Україна
У этого продукта много полезных функций !
Например получается вот такой вкусный и пышный кекс
Плюсы
удобна в пользовании, получается вкусная выпечка и блюда на пару супер при этом сохраняется максимальное количество
Минусы
тихий сигнал завершения процесса готовки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка
Drt.nest
18/04/2020
Україна
Отлично готовит
Многофункциональность. Вкуснейшие блюда. Сенсорная панель. Общительная, умная. Мультиповар. Подогрев. На пару. Все функции: от томления до запекания. Можно сделать хоть рыбу, хоть йогурт.
Плюсы
Большая чаша
Минусы
Не обнаружил
Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка
Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка