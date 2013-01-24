Любимые домашние блюда без лишних хлопот
Новые мультиварки Philips оснащены интеллектуальными датчиками регулировки нагрева и более чем 22 программами, которые позволят легко готовить любимые блюда без необходимости постоянно следить за процессом. Чаша с керамическим покрытием и внешними ручками наряду с отсоединяемой внутренней крышкой обеспечивают дополнительное удобство. Узнать обо всех преимуществах
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Любимые домашние блюда без лишних хлопот
Новые мультиварки Philips оснащены интеллектуальными датчиками регулировки нагрева и более чем 22 программами, которые позволят легко готовить любимые блюда без необходимости постоянно следить за процессом. Чаша с керамическим покрытием и внешними ручками наряду с отсоединяемой внутренней крышкой обеспечивают дополнительное удобство. Узнать обо всех преимуществах
Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления.
Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления.
Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева
Чаша с ручками и керамическим покрытием для удобства использования и очистки
Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине
Корзина для приготовления на пару в комплекте
Книга рецептов в комплекте для любителей готовить новые блюда.
Удобный в программировании таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени
Удобная функция защиты от детей для дополнительной безопасности на кухне
Съемная внутренняя крышка для легкой очистки
Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление блюд без лишних хлопот
Функция MyRecipe сохраняет выбранные настройки для повторного приготовления любимых блюд
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Дизайн
Отделка