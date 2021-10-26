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Все серии

  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот
  • Любимые домашние блюда без лишних хлопот

Больше не доступен

Мультиварка

HD4749/70

4.7
| (407) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Любимые домашние блюда без лишних хлопот
Новые мультиварки Philips оснащены интеллектуальными датчиками регулировки нагрева и более чем 22 программами, которые позволят легко готовить любимые блюда без необходимости постоянно следить за процессом. Чаша с керамическим покрытием и внешними ручками наряду с отсоединяемой внутренней крышкой обеспечивают дополнительное удобство.
Посмотреть все преимущества

Мультиварки MyRecipe позволяют сохранять рецепты любимых блюд

Любимые домашние блюда без лишних хлопот

  • 3D-нагрев

  • Мультиповар Pro

  • Мой рецепт

  • 5 л

Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления

Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления

Более 22 запрограммированных режимов для легкого приготовления.

Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления

Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления

Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления.

Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

407

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

26/10/2021

Україна

Україна

Нужная вещь

Купил 2 шт.: одну маме, другую себе. Все довольны. Мультиварка не дорогая, но качественная. Справляется со всеми запросами. Рекомендую

Плюсы

Цена, качество

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

01/12/2020

Україна

Україна

У этого продукта много полезных функций !

Например получается вот такой вкусный и пышный кекс

Плюсы

удобна в пользовании, получается вкусная выпечка и блюда на пару супер при этом сохраняется максимальное количество

Минусы

тихий сигнал завершения процесса готовки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

18/04/2020

Україна

Україна

Отлично готовит

Многофункциональность. Вкуснейшие блюда. Сенсорная панель. Общительная, умная. Мультиповар. Подогрев. На пару. Все функции: от томления до запекания. Можно сделать хоть рыбу, хоть йогурт.

Плюсы

Большая чаша

Минусы

Не обнаружил

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

Этот отзыв про Viva Collection HD4731/03 Мультиварка

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