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  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше

Версия Eco ConsciousКапельная кофеварка, 1,2 л

HD5120/00

4.9
| (23) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

4 награды

Ваш завтрак станет еще лучше
Каждое утро как повод насладиться ароматным и вкусным кофе. Экологичный дизайн из 100 % биопластика² сокращает уровень выбросов CO2 на 24 %¹ на стадии производства и обеспечивает энергоэффективность для светлого будущего нашей планеты.
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С кофеваркой Philips Eco Conscious

Ваш завтрак станет еще лучше

  • 100 % биопластик²

  • 1,2 л / 10 больших чашек

  • Автоматическое отключение

  • Покрытие: белый матовый шелк

Функция Aroma Twister придаст напитку превосходный вкус и насыщенный аромат

Небольшая насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, равномерно распределяя его внутри кувшина и обеспечивая идеальный выдержанный аромат — от первой до последней чашки.

Экономьте электроэнергию благодаря быстрой варке и автоотключению

Экономьте электроэнергию благодаря быстрой варке и автоотключению

Функция автоматического отключения выключает прибор через 30 минут, тем самым экономя электроэнергию и обеспечивая дополнительную безопасность. Цикл приготовления для полного кувшина занимает всего 10 минут, что также способствует экономии электроэнергии.

Экологичный дизайн для более экологичного будущего

Экологичный дизайн для более экологичного будущего

При изготовлении используется 100 %-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 24 %¹ в процессе производства. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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4.9

из 5

23

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

19/10/2022

Україна

Україна

Кавоварка з біопластику

Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Стильова

Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.

Плюсы

Стильний дизайн, смачна кава

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Отличная кофеварка

Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.

Плюсы

Отличный дизайн,вкусный кофе.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

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      Примечания

      1. ¹Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100 %-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)

      2. ²Основной корпус на 100 % состоит из полипропилена из сертифицированных биоисточников, на основании баланса массы (биополипропилен составляет 82 % от общей массы пластика).