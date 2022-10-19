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100 % биопластик²
1,2 л / 10 больших чашек
Автоматическое отключение
Покрытие: белый матовый шелк
Небольшая насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, равномерно распределяя его внутри кувшина и обеспечивая идеальный выдержанный аромат — от первой до последней чашки.
Функция автоматического отключения выключает прибор через 30 минут, тем самым экономя электроэнергию и обеспечивая дополнительную безопасность. Цикл приготовления для полного кувшина занимает всего 10 минут, что также способствует экономии электроэнергии.
При изготовлении используется 100 %-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 24 %¹ в процессе производства. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
Награды
4.9
из 5
23
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Jeeni93
19/10/2022
Україна
Часть акции
Кавоварка з біопластику
Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Kydria
18/10/2022
Україна
Часть акции
Стильова
Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.
Плюсы
Стильний дизайн, смачна кава
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Dasha31
18/10/2022
Україна
Часть акции
Отличная кофеварка
Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.
Плюсы
Отличный дизайн,вкусный кофе.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
¹Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100 %-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)
²Основной корпус на 100 % состоит из полипропилена из сертифицированных биоисточников, на основании баланса массы (биополипропилен составляет 82 % от общей массы пластика).