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    Eco Conscious Edition

    Кофеварка серии 5000

    HD5120
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Ваш завтрак станет еще лучше Ваш завтрак станет еще лучше Ваш завтрак станет еще лучше
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      Eco Conscious Edition Кофеварка серии 5000

      HD5120
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

      Eco Conscious Edition Кофеварка серии 5000

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

      Eco Conscious Edition Кофеварка серии 5000

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

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        Eco Conscious Edition

        Eco Conscious Edition

        Кофеварка серии 5000

        Итого:

        Ваш завтрак станет еще лучше

        С кофеваркой Philips Eco Conscious

        • 100%-ный биопластик**
        • 1,2 л / 10 больших чашек
        • Автоматическое отключение
        • Покрытие: белый матовый шелк
        Функция Aroma Twister придаст напитку превосходный вкус и насыщенный аромат

        Функция Aroma Twister придаст напитку превосходный вкус и насыщенный аромат

        Небольшая насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, равномерно распределяя его внутри кувшина и обеспечивая идеальный выдержанный аромат — от первой до последней чашки.

        До 15 чашек кофе

        До 15 чашек кофе

        Эта кофеварка с максимальной емкостью 1,2 л может приготовить от 2 до 10 больших или 15 маленьких чашек кофе. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.

        Функция «капля-стоп» не допускает пролива кофе

        Функция «капля-стоп» не допускает пролива кофе

        Функция «капля-стоп» позволяет налить напиток в чашку до окончания цикла приготовления, не допуская при этом пролива кофе.

        Быстрый цикл приготовления и автоматическое отключение

        Быстрый цикл приготовления и автоматическое отключение

        Функция автоматического отключения выключает прибор через 30 минут, тем самым экономя электроэнергию и обеспечивая дополнительную безопасность. Цикл приготовления для полного кувшина занимает всего 10 минут, что также способствует экономии электроэнергии.

        Удобный индикатор уровня воды

        Удобный индикатор уровня воды

        Наглядный индикатор уровня воды позволяет наполнить резервуар для воды до требуемого уровня — экономьте электроэнергию, готовя ровно столько кофе, сколько вам нужно.

        Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более экологичного будущего

        Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более экологичного будущего

        При изготовлении используется 100%-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 24%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

        Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

        Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

        100%-ный биопластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.

        Современный и минималистичный стиль

        Современный и минималистичный стиль

        Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.

        Безупречный и простой дизайн

        Безупречный и простой дизайн

        Вдохновленный природой дизайн в спокойных тонах и с использованием натуральных материалов. В комплект входят съемная крышка и стеклянный кувшин, которые отличаются простой использования и чистки.

        • Сервисная поддержка

          Гарантия 2 года
          Да

        • Страна изготовления

          Длина шнура
          0,8 m
          Мощность
          1000 W
          Сделано в
          Китай
          Функции устройства
          • Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом
          • Прибор с большой емкостью
          • Встроенная функция «капля-стоп»
          • Функция автоматического отключения
          • Внешний индикатор уровня воды
          • Дизайн с устойчивым развитием
          • Безопасность и экологичность
          • Современный и минималистичный характер
          • Простота и лаконичность

        • Дизайн и отделка

          Материал основного корпуса
          100%-ный биопластик
          Цвет
          Белый матовый шелк

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          >90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          340 x 170 x 350 мм
          Вес изделия
          1999,4 г

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            Риски, связанные с продуктом
            • Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100%-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)
            • *Полипропилен из сертифицированных источников биологического сырья; при производстве используется подход, основанный на равновесии материалов.

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