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Aluminium Collection Кофеварка

Больше не доступен

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Aluminium CollectionКофеварка

HD5410/00

Aluminium Collection Кофеварка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 10 March 2024

Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным.

  • PDF файл
  • 22 August 2024

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