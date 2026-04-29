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Aluminium Collection Кофеварка
Больше не доступен
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HD5410/00
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User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00
Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным.
Все (3)
Кофеварка Philips издает звуки во время варки кофе
Очистка кофеварки Philips от накипи
Покупка нового кувшина для кофеварки Philips
После завершения цикла приготовления из кофеварки Philips продолжают поступать капли.
Держатель фильтра кофеварки Philips переполняется
Кофе из кофемашины Philips недостаточно крепкий
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