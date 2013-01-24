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Aluminium Collection

Кофеварка

HD5410/00
Общая оценка / 5
  • Волшебный вкус и насыщенный аромат Волшебный вкус и насыщенный аромат Волшебный вкус и насыщенный аромат
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    Aluminium Collection Кофеварка

    HD5410/00
    Общая оценка / 5

    Волшебный вкус и насыщенный аромат

    Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Aluminium Collection Кофеварка

    Волшебный вкус и насыщенный аромат

    Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах

    Волшебный вкус и насыщенный аромат

    Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Кофеварка

    Волшебный вкус и насыщенный аромат

    Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах

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      Волшебный вкус и насыщенный аромат

      Система Boil & Brew для приготовления превосходного кофе

      • Со стеклянным корпусом
      • Система Boil & Brew
      • Алюминиевый
      Система Boil & Brew для превосходного аромата и вкуса кофе

      Система Boil & Brew для превосходного аромата и вкуса кофе

      Кофеварка Philips оснащена уникальной системой Boil & Brew. Сначала вода кипятится, а затем пропускается через молотый кофе. Благодаря высокой температуре (93 °C или выше) кофе приобретает насыщенный вкус и превосходный аромат.

      Система "капля-стоп"

      Система "капля-стоп"

      Система "капля-стоп" позволяет прервать приготовление в любой момент и насладиться чашечкой кофе

      Автоматическое отключение через 1 час

      Автоматическое отключение через 1 час

      Через 1 час после приготовления кофе кофемашина автоматически отключается для экономии энергии.

      Хранение проводов

      Хранение проводов

      Чтобы провода не путались и не мешались, храните кабель под кофеваркой.

      Для удобства очистки детали можно мыть в посудомоечной машине

      Для удобства очистки детали можно мыть в посудомоечной машине

      Для удобства очистки детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Кувшин, сохраняющий аромат кофе

      На 8-12 чашек, предназначен для наилучшего сохранения аромата кофе.

      Технические характеристики

      • Непревзойденный вкус и аромат

        Система Boil & Brew
        Да

      • Простой способ приготовления вкусного кофе

        Индикатор уровня воды
        Да

      • Технические характеристики

        Поддерживаемые виды кофе
        Молотый кофе
        Питание
        1250  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,0  м
        Время приготовления
        11  минут(ы)
        Емкость
        1,1/ 8 - 12 чашек  Литры/чашки

      • Характеристики дизайна

        Чаша, крышка, толкатель
        Да
        Размеры (Д x Г x В)
        210 x 210 x 490  миллиметра
        Вес (включая упаковку)
        3,0  кг
        Вес устройства
        2,3  кг
        Цвет
        Алюминиевый

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин
        Кувшин
        Да

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