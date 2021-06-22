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Больше не доступен
Со стеклянным корпусом
Система Boil & Brew
Алюминиевый
Кофеварка Philips оснащена уникальной системой Boil & Brew. Сначала вода кипятится, а затем пропускается через молотый кофе. Благодаря высокой температуре (93 °C или выше) кофе приобретает насыщенный вкус и превосходный аромат.
На 8-12 чашек, предназначен для наилучшего сохранения аромата кофе.
Система "капля-стоп" позволяет прервать приготовление в любой момент и насладиться чашечкой кофе
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Landser
22/06/2021
Україна
Хороший дизайн
Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22