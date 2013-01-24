Волшебный вкус и насыщенный аромат
Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Волшебный вкус и насыщенный аромат
Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах
Волшебный вкус и насыщенный аромат
Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Волшебный вкус и насыщенный аромат
Элегантная кофеварка с уникальной системой Boil & Brew делает кофе еще более ароматным, а вкус — более насыщенным. Узнать обо всех преимуществах
Кофеварка Philips оснащена уникальной системой Boil & Brew. Сначала вода кипятится, а затем пропускается через молотый кофе. Благодаря высокой температуре (93 °C или выше) кофе приобретает насыщенный вкус и превосходный аромат.
Система "капля-стоп" позволяет прервать приготовление в любой момент и насладиться чашечкой кофе
Через 1 час после приготовления кофе кофемашина автоматически отключается для экономии энергии.
Чтобы провода не путались и не мешались, храните кабель под кофеваркой.
Для удобства очистки детали можно мыть в посудомоечной машине.
На 8-12 чашек, предназначен для наилучшего сохранения аромата кофе.
Непревзойденный вкус и аромат
Простой способ приготовления вкусного кофе
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары