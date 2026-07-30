Экономьте место, готовьте на любой кухне

От кухни до стола, готовьте по-своему с индукционной плитой Philips серии 3000. С 8 мощными уровнями нагрева до 2000 Вт и 4 удобными предустановками она обеспечивает простое и надежное приготовление пищи на любой кухне.