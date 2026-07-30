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  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне
  • Экономьте место, готовьте на любой кухне

Индукционная плита серии 3000Индукционная плита Philips серии 3000

HD5830/90

Экономьте место, готовьте на любой кухне
От кухни до стола, готовьте по-своему с индукционной плитой Philips серии 3000. С 8 мощными уровнями нагрева до 2000 Вт и 4 удобными предустановками она обеспечивает простое и надежное приготовление пищи на любой кухне.
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Легкое приготовление, надежная работа на любой кухне

Экономьте место, готовьте на любой кухне

  • Мощная производительность с уровнями нагрева до 2000 Вт

  • Быстрая настройка. Простое приготовление. Легкая очистка.

  • Готовьте по-своему: 4 предустановки, от супов до вок-блюд

  • Безопасная кухня с автоотключением и защитой от детей

Мгновенная настройка

Мгновенная настройка

Просто подключите индукционную плитку к сети, и вы готовы к приготовлению!

Точный контроль с 8 уровнями нагрева

Точный контроль с 8 уровнями нагрева

Настройте ежедневное приготовление пищи под свои потребности благодаря 8 регулируемым уровням мощности и температуры. От медленного томления до быстрого кипячения — наслаждайтесь точным контролем для приготовления вкусных и питательных блюд.

4 интуитивно понятные программы для ваших повседневных блюд

4 интуитивно понятные программы для ваших повседневных блюд

Быстро начните готовить с 4 предустановленными программами на выбор: Кипячение, Вок, Суп и Низкий нагрев.

Технические характеристики

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