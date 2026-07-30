Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
HD5830/90
Мощная производительность с уровнями нагрева до 2000 Вт
Быстрая настройка. Простое приготовление. Легкая очистка.
Готовьте по-своему: 4 предустановки, от супов до вок-блюд
Безопасная кухня с автоотключением и защитой от детей
Просто подключите индукционную плитку к сети, и вы готовы к приготовлению!
Настройте ежедневное приготовление пищи под свои потребности благодаря 8 регулируемым уровням мощности и температуры. От медленного томления до быстрого кипячения — наслаждайтесь точным контролем для приготовления вкусных и питательных блюд.
Быстро начните готовить с 4 предустановленными программами на выбор: Кипячение, Вок, Суп и Низкий нагрев.
Отзывы