Быстро готовит пищу, легко моется
Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах
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Быстро готовит пищу, легко моется
Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах
Замачивание внутренней емкости в горячей воде для быстрого и легкого мытья.
Помогает аккуратно и легко вылить масло.
Большая вместимость для приготовления пищи для всей семьи до1100 г
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна