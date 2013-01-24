Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Daily Collection

Фритюрница

HD6103/70
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Быстро готовит пищу, легко моется Быстро готовит пищу, легко моется Быстро готовит пищу, легко моется
    -{discount-value}

    Daily Collection Фритюрница

    HD6103/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстро готовит пищу, легко моется

    Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Фритюрница

    Быстро готовит пищу, легко моется

    Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все fryer

      Быстро готовит пищу, легко моется

      Фритюрница мощностью 2000 Вт с простым сливом масла и системой PreClean.

      • 1100 г
      Функция предварительной очистки PreClean для замачивания внутренней емкости

      Функция предварительной очистки PreClean для замачивания внутренней емкости

      Замачивание внутренней емкости в горячей воде для быстрого и легкого мытья.

      Носик для аккуратного выливания масла

      Носик для аккуратного выливания масла

      Помогает аккуратно и легко вылить масло.

      Корзину для жарки и съемную крышку можно мыть в посудомоечной машине

      Корзину для жарки и съемную крышку можно мыть в посудомоечной машине

      Корпус фритюрницы всегда будет оставаться прохладным на ощупь

      Корпус фритюрницы всегда будет оставаться прохладным на ощупь

      Большая вместимость для приготовления пищи для всей семьи

      Большая вместимость для приготовления пищи для всей семьи до1100 г

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Автоматически открывающаяся крышка
        Да
        Регулируемый термостат
        150-190  °C
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Ручки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        1100  г
        Содержание масла
        2  л
        Длина шнура
        1,2  м

      • Характеристики дизайна

        Размеры (Д x Г x В)
        285 x 275 x 265  миллиметра
        Вес устройства
        2,33  кг
        Материалы
        Полипропилен
        Цвет
        Белый со светло-голубым

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться