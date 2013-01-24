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Фритюрница

HD6161
Общая оценка / 5
  • Профессиональные результаты Профессиональные результаты Профессиональные результаты
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    Фритюрница

    HD6161
    Общая оценка / 5

    Профессиональные результаты

    Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фритюрница

    Профессиональные результаты

    Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Профессиональные результаты

    Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фритюрница

    Профессиональные результаты

    Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональные результаты

      с контролем оптимальной температуры и таймером

      • Вместимость 1300 г, металл.
      • Съемная чаша
      • С таймером
      Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

      Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

      Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!

      Электронный термостат: быстрый нагрев и стабильная температура

      Электронный термостат: быстрый нагрев и стабильная температура

      Электронный термостат для оптимального управления температурой. Обеспечивает быстрый нагрев и поддержание температуры, что приводит к профессиональным результатам. Цифровой таймер позволяет с легкостью устанавливать время жарки: Вам больше не придется постоянно приглядывать за процессом приготовления!

      Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине

      Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине

      Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - быстрая и легкая очистка.

      Съемная внутренняя емкость для удобного наливания масла

      Съемная внутренняя емкость для удобного наливания масла

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Окошко
        Да
        Складная корзина для жарки
        Да
        Регулируемый термостат
        150-190  °C
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Ручки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        2200  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        1300  г
        Содержание масла
        3,5  л
        Длина шнура
        1  м

      • Характеристики дизайна

        Размеры (Д x Г x В)
        400 x 280 x 275  миллиметра
        Вес устройства
        4,4  кг
        Материалы
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Нержавеющая сталь

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