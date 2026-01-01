Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!