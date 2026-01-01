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Больше не доступен
HD6161/00
Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!
Электронный термостат для оптимального управления температурой. Обеспечивает быстрый нагрев и поддержание температуры, что приводит к профессиональным результатам. Цифровой таймер позволяет с легкостью устанавливать время жарки: Вам больше не придется постоянно приглядывать за процессом приготовления!
Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - быстрая и легкая очистка.
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