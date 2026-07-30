Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HD6320/20
1500 Вт
Двусторонняя пластина: рифленая/гладкая
Пластина с двумя рабочими поверхностями переворачивается и позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности, давая простор для выбора способа приготовления. Гладкая поверхность подходит для приготовления небольших порций. Рифленая поверхность создает аппетитные полоски на мясе.
Лишний жир стекает в поддон для стока жира, который можно мыть в посудомоечной машине
Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи
Отзывы