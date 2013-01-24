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Daily Collection

Настольный гриль

HD6320/20
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    Daily Collection Настольный гриль

    HD6320/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится

    Настольный гриль Philips оснащен двусторонней пластиной. Гладкая поверхность идеально подходит для равномерного поджаривания таких продуктов, как овощи, рыба и креветки; рифленая поверхность предназначена для жарки мяса, например бифштексов, котлет или сосисок, с аппетитными полосками. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Настольный гриль

    Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится

    Настольный гриль Philips оснащен двусторонней пластиной. Гладкая поверхность идеально подходит для равномерного поджаривания таких продуктов, как овощи, рыба и креветки; рифленая поверхность предназначена для жарки мяса, например бифштексов, котлет или сосисок, с аппетитными полосками. Узнать обо всех преимуществах

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      Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится

      Гриль с двусторонней пластиной: с гладкой и рифленой поверхностями

      • 1500 Вт
      • Двусторонняя пластина: рифленая/гладкая
      Двусторонняя пластина позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности

      Двусторонняя пластина позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности

      Пластина с двумя рабочими поверхностями переворачивается и позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности, давая простор для выбора способа приготовления. Гладкая поверхность подходит для приготовления небольших порций. Рифленая поверхность создает аппетитные полоски на мясе.

      Встроенный поддон предназначен для сбора стекающего жира

      Встроенный поддон предназначен для сбора стекающего жира

      Лишний жир стекает в поддон для стока жира, который можно мыть в посудомоечной машине

      Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

      Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

      Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи

      Наклонный корпус гриля способствует стоку жира

      Наклонный корпус гриля способствует стоку жира

      Благодаря наклонной конструкции корпуса жир стекает в поддон для стока жира, что уменьшает выделение дыма и запаха

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Большой температурный диапазон (70 °C — 230 °C) позволяет выбрать нужную температуру, подходящую именно конкретному блюду

      Простая очистка съемной пластины в посудомоечной машине

      Простая очистка съемной пластины в посудомоечной машине

      Пластина снимается: ее можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает простоту очистки

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Индикатор нагрева
        Да

      • Вес и габариты

        Вес устройства
        3  кг
        Размеры изделия (ш x в x г)
        420 X 100 X 240  миллиметра
        Размеры пластины
        420 x 420  миллиметра

      • Технические характеристики

        Мощность
        1500  Вт
        Длина шнура
        0,8  м

      • Дизайн и отделка

        Материалы
        Пластик
        Цвет
        Черный

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