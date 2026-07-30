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  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
  • Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится

Больше не доступен

Daily CollectionНастольный гриль

HD6320/20

Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
Настольный гриль Philips оснащен двусторонней пластиной. Гладкая поверхность идеально подходит для равномерного поджаривания таких продуктов, как овощи, рыба и креветки; рифленая поверхность предназначена для жарки мяса, например бифштексов, котлет или сосисок, с аппетитными полосками.
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Гриль с двусторонней пластиной: с гладкой и рифленой поверхностями

Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится

  • 1500 Вт

  • Двусторонняя пластина: рифленая/гладкая

Двусторонняя пластина позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности

Двусторонняя пластина позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности

Пластина с двумя рабочими поверхностями переворачивается и позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности, давая простор для выбора способа приготовления. Гладкая поверхность подходит для приготовления небольших порций. Рифленая поверхность создает аппетитные полоски на мясе.

Встроенный поддон предназначен для сбора стекающего жира

Встроенный поддон предназначен для сбора стекающего жира

Лишний жир стекает в поддон для стока жира, который можно мыть в посудомоечной машине

Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи

Технические характеристики

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