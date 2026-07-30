Двусторонняя пластина позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности

Пластина с двумя рабочими поверхностями переворачивается и позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности, давая простор для выбора способа приготовления. Гладкая поверхность подходит для приготовления небольших порций. Рифленая поверхность создает аппетитные полоски на мясе.