Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
Настольный гриль Philips оснащен двусторонней пластиной. Гладкая поверхность идеально подходит для равномерного поджаривания таких продуктов, как овощи, рыба и креветки; рифленая поверхность предназначена для жарки мяса, например бифштексов, котлет или сосисок, с аппетитными полосками. Узнать обо всех преимуществах
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Установите пластину нужной стороной и готовьте, как Вам нравится
Настольный гриль Philips оснащен двусторонней пластиной. Гладкая поверхность идеально подходит для равномерного поджаривания таких продуктов, как овощи, рыба и креветки; рифленая поверхность предназначена для жарки мяса, например бифштексов, котлет или сосисок, с аппетитными полосками. Узнать обо всех преимуществах
Пластина с двумя рабочими поверхностями переворачивается и позволяет готовить как на гладкой, так и на рифленой поверхности, давая простор для выбора способа приготовления. Гладкая поверхность подходит для приготовления небольших порций. Рифленая поверхность создает аппетитные полоски на мясе.
Лишний жир стекает в поддон для стока жира, который можно мыть в посудомоечной машине
Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи
Благодаря наклонной конструкции корпуса жир стекает в поддон для стока жира, что уменьшает выделение дыма и запаха
Большой температурный диапазон (70 °C — 230 °C) позволяет выбрать нужную температуру, подходящую именно конкретному блюду
Пластина снимается: ее можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает простоту очистки
Общие характеристики
Вес и габариты
Технические характеристики
Дизайн и отделка