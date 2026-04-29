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Кофе
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HD7140/80
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User Manual Philips
Все (3)
Кофеварка Philips издает звуки во время варки кофе
Очистка кофеварки Philips от накипи
Покупка нового кувшина для кофеварки Philips
Держатель фильтра кофеварки Philips переполняется
Кофе из кофемашины Philips недостаточно крепкий
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