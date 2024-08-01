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    • Наслаждайтесь свежим кофе. Готовьте каждый день и со стилем. Наслаждайтесь свежим кофе. Готовьте каждый день и со стилем. Наслаждайтесь свежим кофе. Готовьте каждый день и со стилем.
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      Серия 3000 Капельная кофеварка Philips

      HD7411/00

      Общая оценка / 5
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      Наслаждайтесь свежим кофе. Готовьте каждый день и со стилем.

      С капельной кофеваркой Philips серии 3000 приготовить горячий вкусный кофе можно просто и стильно. Режим поддержания температуры надолго сохранит напиток горячим, постоянный фильтр гарантирует неизменный вкус, а изысканный и современный дизайн дополнит любой интерьер.

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      Серия 3000 Капельная кофеварка Philips

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      этот продукт
      Серия 3000
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      Серия 3000

      Капельная кофеварка Philips

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      Наслаждайтесь свежим кофе. Готовьте каждый день и со стилем.

      Горячий и ароматный кофе, как вы любите.

      • Весь комплект для завтрака серии 3000
      • Уют и комфорт в каждом глотке кофе
      • Утонченный дизайн, современный стиль
      Полный комплект для завтрака с чайником и кофеваркой

      Полный комплект для завтрака с чайником и кофеваркой

      Откройте для себя наш комплект для завтрака серии 3000 с чайником и капельной кофеваркой в таком же дизайне. Стильные решения для идеального старта вашего дня!

      Кувшин 1,25 л для приготовления до 10 чашек горячего кофе

      Кувшин 1,25 л для приготовления до 10 чашек горячего кофе

      Больше кофе — больше удовольствия. Большой стеклянный кувшин 1,25 л позволяет приготовить до 10 чашек любимого напитка.

      Режим поддержания температуры для неспешного наслаждения напитком

      Режим поддержания температуры для неспешного наслаждения напитком

      Наша капельная кофеварка автоматически переходит в режим поддержания температуры на 30 минут, чтобы вы могли без лишней спешки наслаждаться горячим кофе.

      Постоянный фильтр для стабильного качества и оптимального вкуса кофе

      Постоянный фильтр для стабильного качества и оптимального вкуса кофе

      Постоянный фильтр гарантирует стабильно высокое качество и оптимальный режим приготовления, раскрывая весь вкус и аромат напитка. Нет необходимости использовать дополнительные бумажные фильтры, которые могут повлиять на вкус кофе.

      Система "капля-стоп" для удобной организации кофе-брейка

      Система "капля-стоп" для удобной организации кофе-брейка

      Не нужно ждать, пока заварится целый кувшин. Снимите его в любой момент, чтобы прекратить заваривание. Полный контроль над процессом приготовления с максимальным удобством для кофе-брейка в комфортное для вас время.

      Индикатор уровня воды для точного наполнения

      Индикатор уровня воды для точного наполнения

      Мы за точность. Индикатор уровня воды позволяет отмерить нужное количество воды для приготовления необходимого количества чашек кофе неизменно высокого качества.

      Автоотключение после каждого использования для безопасной работы

      Автоотключение после каждого использования для безопасной работы

      После каждого сеанса приготовления капельная кофеварка поддерживает температуру кофе в течение 30 минут, а затем автоматически выключается в целях безопасности.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        915–1080  W
        Длина шнура
        0,8 м ± 0,05  m
        Частота
        50–60  Hz
        Время варки для кувшина
        <11 минут

      • Дизайн

        Цвет
        Белый

      • Общие характеристики

        Подходит для
        Молотый кофе
        Время автоподдержания температуры
        30 минут после каждого заваривания
        Объем резервуара для воды
        1,38 л
        Функции устройства
        • Тип кувшина: стеклянный
        • Система "капля-стоп"
        • Автоотключение
        • Индикатор уровня воды
        Емкость кувшина
        1,25 л
        Температура в чашке
        ≥78 °C
        Температура в режиме поддержания температуры
        ≥76 °C

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии во всех странах

      Badge-D2C

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