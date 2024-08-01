Система "капля-стоп" для удобной организации кофе-брейка

Не нужно ждать, пока заварится целый кувшин. Снимите его в любой момент, чтобы прекратить заваривание. Полный контроль над процессом приготовления с максимальным удобством для кофе-брейка в комфортное для вас время.