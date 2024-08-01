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HD7411/00
Наслаждайтесь свежим кофе. Готовьте каждый день и со стилем.
С капельной кофеваркой Philips серии 3000 приготовить горячий вкусный кофе можно просто и стильно. Режим поддержания температуры надолго сохранит напиток горячим, постоянный фильтр гарантирует неизменный вкус, а изысканный и современный дизайн дополнит любой интерьер.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Капельная кофеварка Philips
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Откройте для себя наш комплект для завтрака серии 3000 с чайником и капельной кофеваркой в таком же дизайне. Стильные решения для идеального старта вашего дня!
Больше кофе — больше удовольствия. Большой стеклянный кувшин 1,25 л позволяет приготовить до 10 чашек любимого напитка.
Наша капельная кофеварка автоматически переходит в режим поддержания температуры на 30 минут, чтобы вы могли без лишней спешки наслаждаться горячим кофе.
Постоянный фильтр гарантирует стабильно высокое качество и оптимальный режим приготовления, раскрывая весь вкус и аромат напитка. Нет необходимости использовать дополнительные бумажные фильтры, которые могут повлиять на вкус кофе.
Не нужно ждать, пока заварится целый кувшин. Снимите его в любой момент, чтобы прекратить заваривание. Полный контроль над процессом приготовления с максимальным удобством для кофе-брейка в комфортное для вас время.
Мы за точность. Индикатор уровня воды позволяет отмерить нужное количество воды для приготовления необходимого количества чашек кофе неизменно высокого качества.
После каждого сеанса приготовления капельная кофеварка поддерживает температуру кофе в течение 30 минут, а затем автоматически выключается в целях безопасности.
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Технические характеристики
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