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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Больше не доступен

Daily CollectionКофемашина

HD7446/00

Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

Насладитесь превосходным вкусом кофе! Эта кофеварка Philips отличается надежностью, продуманным дизайном и компактностью.

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На 10—15 чашек, компактный дизайн

Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

  • Со стеклянным кувшином

  • Белый

Индикатор уровня воды для удобного наполнения

Индикатор уровня воды для удобного наполнения

Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

Технические характеристики

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