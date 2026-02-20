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Daily Collection Кофемашина

Больше не доступен

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Daily CollectionКофемашина

HD7446/00

Daily Collection Кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Насладитесь превосходным вкусом кофе! Эта кофеварка Philips отличается надежностью, продуманным дизайном и компактностью.

  • PDF файл
  • 29 June 2026

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