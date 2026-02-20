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Daily Collection Кофемашина
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения.
Все (4)
Кофеварка Philips издает звуки во время варки кофе
Очистка кофеварки Philips от накипи
Покупка нового кувшина для кофеварки Philips
Как очищать кофеварку Philips от накипи?
После завершения цикла приготовления из кофеварки Philips продолжают поступать капли.
Кофе из кофемашины Philips недостаточно крепкий
Держатель фильтра кофеварки Philips переполняется
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