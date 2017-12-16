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  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе

Больше не доступен

Daily CollectionКофеварка

HD7447/00

4.8
| (26) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Просто хороший кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.
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Функция Aroma Twister для насыщенного вкуса и аромата

Просто хороший кофе

  • Со стеклянным кувшином

  • Белый

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

LED-индикатор горит, если кофемашина включена

LED-индикатор горит, если кофемашина включена

Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.

Емкость 1,2 л на 2–15 чашек

Емкость 1,2 л на 2–15 чашек

Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время компактный дизайн позволит сэкономить место на кухне.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

26

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

16/12/2017

Україна

Україна

Хороший продукт от хорошего бренда

Продукт хороший и сделан отлично. Вид аккуратный. Можно в принципе назвать компактным.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Плюсы

Всі За! Одноголосно!

Минусы

Жодного члена родини!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

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