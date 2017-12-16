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Больше не доступен
Со стеклянным кувшином
Белый
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время компактный дизайн позволит сэкономить место на кухне.
4.8
из 5
26
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Серж
16/12/2017
Україна
Хороший продукт от хорошего бренда
Продукт хороший и сделан отлично. Вид аккуратный. Можно в принципе назвать компактным.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Плюсы
Всі За! Одноголосно!
Минусы
Жодного члена родини!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка