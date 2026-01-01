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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Больше не доступен

Daily CollectionКофемашина

HD7448/70

Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Она прекрасно подойдет для любой кухни.

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Компактный дизайн, кофеварка на 10—15 чашек

Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

  • Со стеклянным кувшином

  • Белый/синий

Индикатор уровня воды для удобного наполнения

Индикатор уровня воды для удобного наполнения

Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

Технические характеристики

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