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Daily Collection

Кофемашина

HD7448/70
Общая оценка / 5
  • Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
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    Daily Collection Кофемашина

    HD7448/70
    Общая оценка / 5

    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Она прекрасно подойдет для любой кухни. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Кофемашина

    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Она прекрасно подойдет для любой кухни. Узнать обо всех преимуществах

    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Она прекрасно подойдет для любой кухни. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Кофемашина

    Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

    Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Она прекрасно подойдет для любой кухни. Узнать обо всех преимуществах

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      Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

      Компактный дизайн, кофеварка на 10—15 чашек

      • Со стеклянным кувшином
      • Белый/синий
      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе

      При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Объем 1,3 л на 10–15 чашек

      Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый/синий

      • Простой способ приготовления вкусного кофе

        Индикатор уровня воды
        Да
        Съемный держатель фильтра
        Да
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Выключатель с подсветкой
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        220 x 220 x 290  миллиметра
        Объем резервуара для воды
        1,2  л
        Вес упаковки
        1,94  кг
        Максимальная емкость (количество чашек кофе)
        10—15 чашек
        Вес продукта
        1,42  кг

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      • Технические характеристики

        Тип кувшина для кофе
        Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Поддерживаемые виды кофе
        Молотый кофе
        Страна изготовления
        • Сделано в Китае.
        • Разработано в Нидерландах
        Питание
        1000  Вт
        Длина шнура
        88  см
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Время приготовления
        9  минут(ы)

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый/синий
        Чаша, крышка, толкатель
        Пластмасса (полипропилен), стеклянный кувшин

      • Аксессуары

        Кувшин
        HD7983/70 (белый), HD7983/20 (черный)

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