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Больше не доступен
HD7448/70
Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах
Наслаждайтесь отличным кофе благодаря надежной кофеварке со стильным дизайном и компактной конструкцией, которая обеспечивает удобство хранения. Она прекрасно подойдет для любой кухни.
Со стеклянным кувшином
Белый/синий
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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