Просто насладитесь чашечкой кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто насладитесь чашечкой кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Просто насладитесь чашечкой кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто насладитесь чашечкой кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Аксессуары
Страна изготовления
Забота об окружающей среде
Вес и габариты
Отделка
Обслуживание
Дизайн
Общие характеристики
Технические характеристики