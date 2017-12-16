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Больше не доступен
Со стеклянным кувшином
Черный и металлик
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
4.8
из 5
26
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Серж
16/12/2017
Україна
Хороший продукт от хорошего бренда
Продукт хороший и сделан отлично. Вид аккуратный. Можно в принципе назвать компактным.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Плюсы
Всі За! Одноголосно!
Минусы
Жодного члена родини!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка