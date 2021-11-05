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  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе
  • Просто хороший кофе

Больше не доступен

Daily CollectionКофеварка

HD7459/20

4.9
| (70) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Просто хороший кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma Twister обеспечит оптимальный вкус каждой порции, а таймер позволит вам наслаждаться ароматным кофе по утрам.
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Функция Aroma Twister для насыщенного вкуса и аромата

Просто хороший кофе

  • Со стеклянным кувшином

  • С таймером

  • Черный и металлик

Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

70

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
1

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Плюсы

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Минусы

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

29/10/2021

Україна

Україна

Моя кавоварка

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.

Плюсы

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна

Минусы

згодом починає іноді капати на поверхню підігріву

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

28/10/2021

Україна

Україна

Пользуюсь больше двух лет...

Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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