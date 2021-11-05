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Больше не доступен
Со стеклянным кувшином
С таймером
Черный и металлик
В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
4.9
из 5
70
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Краща в своєму сегменті!
Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.
Плюсы
красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)
Минусы
зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Seal2020
29/10/2021
Україна
Моя кавоварка
Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.
Плюсы
Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна
Минусы
згодом починає іноді капати на поверхню підігріву
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Iriha55
28/10/2021
Україна
Пользуюсь больше двух лет...
Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка