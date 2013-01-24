Превосходный вкус кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
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Превосходный вкус кофе
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах
В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка. Если вы хотите, чтобы кофе дольше оставался горячим, Philips предлагает кофемашины с термокувшином.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Аксессуары
Забота об окружающей среде
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Дизайн
Вес и габариты
Технические характеристики
Страна изготовления