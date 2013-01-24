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Daily Collection

Кофемашина

HD7462/20
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Общая оценка / 5
  • Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе Превосходный вкус кофе
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    Daily Collection Кофемашина

    HD7462/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходный вкус кофе

    Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Кофемашина

    Превосходный вкус кофе

    Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный вкус кофе

      Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

      • Со стеклянным кувшином
      • Черный и металлик
      Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

      Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

      В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка. Если вы хотите, чтобы кофе дольше оставался горячим, Philips предлагает кофемашины с термокувшином.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки

      Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Объем 1,2 л на 2–15 чашек

      Емкость кувшина кофеварки 1,2 л рассчитана на приготовление от 2 до 10 (больших) или даже 15 маленьких чашек кофе. В то же время, компактный дизайн позволяет сэкономить место на кухне.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000  Вт

      • Общие характеристики

        Особые функции
        Aroma twister
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Съемный держатель фильтра
        Удобное и простое использование
        • Автоматическое отключение
        • Индикатор уровня воды
        • Система "капля-стоп"
        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Молотый кофе

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Вместительный резервуар для воды
        До 15  чашек
        Вместительный резервуар для воды
        1,2  л
        Длина шнура
        0,85  м
        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50—60  Гц

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        240 x 210 x 330  миллиметра
        Вес изделия
        1,42  кг
        Вес, включая упаковку
        1,96  кг

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Дизайн

        цвет
        Черный и металлик

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