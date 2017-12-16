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  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто
  • Вкусный кофе — это просто

Больше не доступен

Daily CollectionКофеварка

HD7462/20

4.8
| (26) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Вкусный кофе — это просто
Насладитесь вкусом и ароматом свежесваренного кофе, приготовленного в кофеварке Philips. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.
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Функция Aroma Twister для насыщенного вкуса и аромата

Вкусный кофе — это просто

  • Со стеклянным кувшином

  • Черный/серебристый

  • Объем 1,2 л

  • 2–15 чашек

  • Автоотключение

Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

Автоотключение через 30 минут обеспечивает экономию энергии и безопасность

В соответствии с регламентом ЕС, применимым для всех кофеварок, выпускаемых в Европе, в целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически через 30 минут после приготовления напитка.

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

LED-индикатор горит, если кофемашина включена

LED-индикатор горит, если кофемашина включена

Красный индикатор на переключателе питания будет гореть, если кофемашина включена.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.8

из 5

26

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

16/12/2017

Україна

Україна

Хороший продукт от хорошего бренда

Продукт хороший и сделан отлично. Вид аккуратный. Можно в принципе назвать компактным.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7447/00 Кофеварка

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Плюсы

Всі За! Одноголосно!

Минусы

Жодного члена родини!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

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