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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Больше не доступен

Pure EssentialsКофемашина

HD7690/30

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

Эта изысканная кофеварка Philips идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите.

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Функция My Aroma Control для выбора нужной крепости кофе

Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

  • Со стеклянным кувшином

  • Сделано в Германии

  • Белый

1400 ватт

1400 ватт

Высокоскоростной насос в кофемашине Philips гарантирует быстрое приготовление и насыщенный аромат напитка.

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

Световой индикатор, напоминающий о необходимости очистки от накипи

Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о необходимости очистки от накипи. Регулярная очистка от накипи гарантирует превосходный вкус кофе и препятствует образованию известкового налета.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка - супер!

Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Кавоварка, яка дарує радість!

Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Дата пользования 2018-08-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Дата пользования 2018-08-20

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