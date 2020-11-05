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Больше не доступен
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите.
Со стеклянным кувшином
Сделано в Германии
Черный
Высокоскоростной насос в кофемашине Philips гарантирует быстрое приготовление и насыщенный аромат напитка.
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о необходимости очистки от накипи. Регулярная очистка от накипи гарантирует превосходный вкус кофе и препятствует образованию известкового налета.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Jul30
05/11/2020
Україна
Кавоварка - супер!
Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Natasha1
20/08/2020
Україна
Кавоварка, яка дарує радість!
Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Дата пользования 2018-08-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Дата пользования 2018-08-20