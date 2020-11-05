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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90

Больше не доступен

Pure EssentialsКофемашина

HD7690/90

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите.

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Функция My Aroma Control для выбора нужной крепости кофе

Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

  • Со стеклянным кувшином

  • Сделано в Германии

  • Черный

1400 ватт

1400 ватт

Высокоскоростной насос в кофемашине Philips гарантирует быстрое приготовление и насыщенный аромат напитка.

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

Световой индикатор, напоминающий о необходимости очистки от накипи

Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о необходимости очистки от накипи. Регулярная очистка от накипи гарантирует превосходный вкус кофе и препятствует образованию известкового налета.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка - супер!

Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Кавоварка, яка дарує радість!

Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Дата пользования 2018-08-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Дата пользования 2018-08-20

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