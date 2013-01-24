Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Кофеварка Philips модели HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто одинаково ценит как превосходный аромат кофе, так и дизайн устройства. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время приготовить именно такой кофе, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
Высокоскоростной насос в кофемашине Philips гарантирует быстрое приготовление и насыщенный аромат напитка.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Забыли отключить кофемашину? Ничего страшного! Через 2 часа после приготовления кофе кофемашина отключится автоматически для экономии энергии.
Резервуар для воды отсоединяется, поэтому его удобно наполнять и очищать.
При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.
Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.
Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.
Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофеварку, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о необходимости очистки от накипи. Регулярная очистка от накипи гарантирует превосходный вкус кофе и препятствует образованию известкового налета.
Дизайн
Любимый кофе, сваренный по вашему вкусу
Простой способ приготовления вкусного кофе
Вес и габариты
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары