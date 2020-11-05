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Больше не доступен
Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна
Эта кофемашина Philips из нержавеющей стали обеспечивает безупречный вкус кофе для всей семьи. Крепость кофе и степень помола кофейных зерен можно отрегулировать по своему вкусу. Насладитесь незабываемым вкусом напитка превосходного качества.
Встроенная кофемолка
Со стеклянным кувшином
Нержавеющая сталь
Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.
Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
stsasha2
05/11/2020
Україна
Кавоварка має багато функцій.
Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Дата пользования 2019-10-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Дата пользования 2019-10-05