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  • Standard Product Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Product in Use Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Standard Product Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Product in Use Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00

Больше не доступен

Grind & BrewКофемашина

HD7751/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна

Эта кофемашина Philips из нержавеющей стали обеспечивает безупречный вкус кофе для всей семьи. Крепость кофе и степень помола кофейных зерен можно отрегулировать по своему вкусу. Насладитесь незабываемым вкусом напитка превосходного качества.

Посмотреть все преимущества

Легко приготовляемого благодаря встроенной кофемолке

Секрет превосходного кофе — свежемолотые кофейные зерна

  • Встроенная кофемолка

  • Со стеклянным кувшином

  • Нержавеющая сталь

Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка має багато функцій.

Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Дата пользования 2019-10-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Дата пользования 2019-10-05

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