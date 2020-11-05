Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Встроенная кофемолка
Со стеклянным кувшином
Черный и металлик
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.
Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
stsasha2
05/11/2020
Україна
Кавоварка має багато функцій.
Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка