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  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

Больше не доступен

Grind & BrewКофемашина

HD7761/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Компактная кофемашина Grind & Brew с кофемолкой отличается стильным дизайном и оснащена уникальным регулятором для приготовления идеального кофе в соответствии с вашими предпочтениями.
Посмотреть все преимущества

Легко приготовляемого благодаря встроенной кофемолке

Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

  • Встроенная кофемолка

  • Со стеклянным кувшином

  • Черный и металлик

Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

Функция Aroma Twister перемешивает кофе для достижения оптимального вкуса

Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка має багато функцій.

Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

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