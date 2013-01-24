Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Компактная кофемашина Grind & Brew с кофемолкой отличается стильным дизайном и оснащена уникальным регулятором для приготовления идеального кофе в соответствии с вашими предпочтениями. Узнать обо всех преимуществах
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Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Компактная кофемашина Grind & Brew с кофемолкой отличается стильным дизайном и оснащена уникальным регулятором для приготовления идеального кофе в соответствии с вашими предпочтениями. Узнать обо всех преимуществах
Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.
Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.
Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.
Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.
Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
Аксессуары
Забота об окружающей среде
Обслуживание
Вес и габариты
Дизайн
Технические характеристики
Страна изготовления
Отделка
Общие характеристики