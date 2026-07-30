Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе.