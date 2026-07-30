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Больше не доступен
HD7762/00
Встроенная кофемолка
Двойной контейнер для кофейных зерен
Таймер
Черный и металлик
Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.
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