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Все серии

  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

Больше не доступен

Система Grind & BrewКофеварка

HD7762/00

Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе.
Посмотреть все преимущества

Единственная Grind & Brew с двумя контейнерами для зерен

Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

  • Встроенная кофемолка

  • Двойной контейнер для кофейных зерен

  • Таймер

  • Черный и металлик

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

Технические характеристики

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