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    Grind & Brew

    Капельная кофеварка, 1,2 л

    HD7767/00
    Общая оценка / 5
    • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
      -{discount-value}

      Grind & Brew Капельная кофеварка, 1,2 л

      HD7767/00
      Общая оценка / 5

      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Grind & Brew Капельная кофеварка, 1,2 л

      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Grind & Brew Капельная кофеварка, 1,2 л

      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Особая система позволяет установить желаемую крепость кофе. Узнать обо всех преимуществах

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        Grind & Brew

        Grind & Brew

        Капельная кофеварка, 1,2 л

        - {discount-value}

        Итого:

        Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

        Легко приготовляемого благодаря встроенной кофемолке

        • Встроенная кофемолка
        • Со стеклянным кувшином
        • Черный и металлик
        Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

        Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

        Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

        Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

        Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

        Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

        Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

        Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

        Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

        Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

        Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

        Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

        Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

        Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

        Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

        Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

        Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

        Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.

        Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

        Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

        Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

        Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

        Индикатор уровня воды для удобного наполнения

        Индикатор уровня воды для удобного наполнения

        Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

        Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

        Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

        • Аксессуары

          В комплекте
          Стеклянный кувшин

        • Технические характеристики

          Напряжение
          230  В
          Длина шнура
          0,85  м
          Емкость контейнера для кофейных зерен
          350  г
          Частота
          50  Гц
          Вместительный резервуар для воды
          1,2  л
          Вместительный резервуар для воды
          Up to 12  чашек
          Температура кофе
          80–85  градусов
          Бойлеры
          0
          Время приготовления для кувшина
          10  мин

        • Дизайн

          цвет
          Черный и металлик

        • Вес и габариты

          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          320 x 280 x 505  миллиметра
          Вес изделия
          4,6  кг
          Вес, включая упаковку
          6,2  кг
          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          212 x 277 x 440  миллиметра

        • Общие характеристики

          Подходит для
          Цельные кофейные зерна, молотый кофе
          Простая очистка и обслуживание
          • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Съемный держатель фильтра
          Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
          Регулировка уровня крепости кофе
          Удобное и простое использование
          • Отображение
          • Индикатор уровня воды
          • Автоматическое отключение
          • Система "капля-стоп"
          Настройки помола
          9
          Специальные функции
          Aroma twister
          Тип дисплея
          ЖК
          Кофейные напитки
          Кофе американо

        • Обработка

          Материал основного корпуса
          Нержавеющая сталь и пластик
          Материал резервуара для воды
          Пластик

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Потребляемая мощность при заваривании
          1000  Вт

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            О Philips
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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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