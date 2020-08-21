КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день

Больше не доступен

Philips Saeco PoemiaРожковая кофеварка

HD8323/39

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.
Посмотреть все преимущества

С напорным фильтром Crema

Настоящий итальянский эспрессо каждый день

  • Классический капучинатор

  • Черный

Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

Долговечные качественные материалы

Долговечные качественные материалы

Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.

Эргономичная работа день за днем

Эргономичная работа день за днем

Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Плюсы

Все сподобалося

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Плюсы

Довговічна та надійна

Минусы

Не виявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

10/04/2019

Україна

Україна

Це дуже хороший апарат.

Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.