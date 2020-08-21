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Больше не доступен
Классический капучинатор
Черный
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.
Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Плюсы
Все сподобалося
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Плюсы
Довговічна та надійна
Минусы
Не виявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
stepanko98
10/04/2019
Україна
Це дуже хороший апарат.
Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка