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  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день

Больше не доступен

Philips Saeco PoemiaРожковая эспрессо-кофеварка

HD8325/09

Настоящий итальянский эспрессо каждый день

Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.

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С напорным фильтром Crema

Настоящий итальянский эспрессо каждый день

  • Классический капучинатор

  • Нержавеющая сталь

Держатель напорного фильтра Crema

Держатель напорного фильтра Crema

Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.

Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

Давление помпы 15 бар

Давление помпы 15 бар

Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения