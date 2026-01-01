Настоящий итальянский эспрессо каждый день

Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.