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Больше не доступен
HD8325/09
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.
Классический капучинатор
Нержавеющая сталь
Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе
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