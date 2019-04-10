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Больше не доступен
Class
Классический капучинатор
Нержавеющая сталь/черный
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка