КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день

Больше не доступен

Saeco PoemiaРожковая кофеварка

HD8325/79

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.
Посмотреть все преимущества

С напорным фильтром Crema

Настоящий итальянский эспрессо каждый день

  • Class

  • Классический капучинатор

  • Нержавеющая сталь/черный

Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

Долговечные качественные материалы

Долговечные качественные материалы

Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.