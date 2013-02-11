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    Philips Saeco Poemia

    Рожковая кофеварка

    HD8425/09
    Saeco
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    Saeco
    • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день
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      Philips Saeco Poemia Рожковая кофеварка

      HD8425/09
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        Poemia

        Poemia

        Рожковая кофеварка

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        Итого:

        Настоящий итальянский эспрессо каждый день

        С напорным фильтром Crema

        • Class
        Держатель напорного фильтра Crema

        Держатель напорного фильтра Crema

        Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.

        Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

        Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

        Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

        Давление помпы 15 бар

        Давление помпы 15 бар

        Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе

        Долговечные качественные материалы

        Долговечные качественные материалы

        Рожковая кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.

        Подогрев чашек

        Подогрев чашек

        Эта функция позволяет не только хранить чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-кофемашине, но и подогревает их, позволяя аромату раскрыться в полной мере и сохранить температуру

        Эргономичная работа день за днем

        Эргономичная работа день за днем

        Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

        Высокая энергоэффективность

        Эта функция снижает энергопотребление до минимума. В режиме ожидания, в который кофеварка автоматически переходит после 1 часа простоя, энергопотребление составляет менее 1 Вт/ч, что существенно экономит энергию и деньги

        • Вес и размеры

          Масса продукта
          4  кг
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          200 x 265 x 297  миллиметра
          Максимальная высота чашки
          75  миллиметра
          Объем резервуара для воды
          1,25  л

        • Конструкция

          Цвет
          Черный с хромированными деталями
          Материалы и отделка
          Пластик ABS и сталь

        • Характеристики

          Совместимость с фильтром Brita
          Опционально
          Трубка для подачи горячей воды / пара
          Да
          Интерфейс
          Поворотный переключатель
          Насадка панарелло
          Нержавеющая сталь
          Подставка для чашек
          Да
          Подогрев чашек
          Да
          Держатель фильтра
          Напорный фильтр "Crema"
          Одновременное приготовление двух чашек
          Да
          Использование с фильтр-пакетами
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          80  см
          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Мощность
          1050  Вт
          Страна происхождения
          • Сделано в Китае.
          • Разработано в Италии

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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