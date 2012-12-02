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    Saeco Estrosa

    Рожковая кофеварка

    HD8525/09
    Saeco
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    Saeco
    • Рожковая кофеварка упрощает приготовление эспрессо Рожковая кофеварка упрощает приготовление эспрессо Рожковая кофеварка упрощает приготовление эспрессо
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      Saeco Estrosa Рожковая кофеварка

      HD8525/09
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        Estrosa

        Estrosa

        Рожковая кофеварка

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        Итого:

        Рожковая кофеварка упрощает приготовление эспрессо

        благодаря новому держателю для напорного фильтра

        • Class
        Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

        Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

        Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

        Сигнал о необходимости очистки от накипи

        Сигнал о необходимости очистки от накипи

        Специальный световой индикатор, предупреждающий пользователя о необходимости очистки от накипи

        Гибкая насадка панарелло позволяет взбивать молоко именно так, как вы любите

        Гибкая насадка панарелло позволяет взбивать молоко именно так, как вы любите

        Предварительный нагрев для более горячего напитка

        Предварительный нагрев для более горячего напитка

        Четкий LED-дисплей

        Четкий LED-дисплей

        Напорный фильтр Crema с двойными стенками

        Напорный фильтр Crema с двойными стенками

        Функция предварительного заваривания для более насыщенного вкуса

        Предварительное заваривание для более насыщенного вкуса. Благодаря технологии предварительного заваривания молотый кофе сначала смачивается, а потом заваривается, что обеспечивает лучшее раскрытие аромата.

        • Вес и размеры

          Масса продукта
          3,9  кг
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          270 x 320 x 330  миллиметра
          Максимальная высота чашки
          75  миллиметра
          Объем резервуара для воды
          1,25  л

        • Конструкция

          Цвет
          Черный с хромированными деталями
          Материалы и отделка
          Пластик ABS и сталь

        • Характеристики

          Совместимость с фильтром Brita
          Опционально
          Трубка для подачи горячей воды / пара
          Да
          Интерфейс
          Поворотный переключатель
          Насадка панарелло
          Нержавеющая сталь
          Подставка для чашек
          Да
          Подогрев чашек
          Да
          Держатель фильтра
          Напорный фильтр "Crema"
          Одновременное приготовление двух чашек
          Да
          Использование с фильтр-пакетами
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          80  см
          Мощность
          1900  Вт
          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Поддерживаемые виды кофе
          • Молотый кофе
          • Фильтр-пакеты
          Страна происхождения
          • Разработано в Италии
          • Сделано в Европе
          Давление воды в насосе
          15 бар (идеальный эспрессо)

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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