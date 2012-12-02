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Рожковая кофеварка
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Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Специальный световой индикатор, предупреждающий пользователя о необходимости очистки от накипи
Предварительное заваривание для более насыщенного вкуса. Благодаря технологии предварительного заваривания молотый кофе сначала смачивается, а потом заваривается, что обеспечивает лучшее раскрытие аромата.
Вес и размеры
Конструкция
Характеристики
Технические характеристики
Обслуживание
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