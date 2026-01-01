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  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

Больше не доступен

Philips Saeco XsmallСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8745/09

Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка.

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эспрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки

Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

  • Приготовление 2 видов кофе

  • Классический капучинатор

  • Белый

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Запрограммируйте предпочтительный объем

Запрограммируйте предпочтительный объем

Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

Технические характеристики

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