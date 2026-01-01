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Больше не доступен
HD8745/09
Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка.
Приготовление 2 видов кофе
Классический капучинатор
Белый
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
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