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  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

Больше не доступен

Philips Saeco SyntiaСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8833/19

Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов

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компактная и стильная система приготовления кофе из цельных зерен

Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

  • Классический капучинатор

  • Нержавеющая сталь, черный

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения