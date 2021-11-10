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  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо

Больше не доступен

4000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8842/09

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Превосходный вкус эспрессо и классического американо

Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический американо, как из капельной кофеварки, просто повернув переключатель.

Посмотреть все преимущества

Приготовление из свежих зерен

Превосходный вкус эспрессо и классического американо

  • 4 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Отримую задоволення від кави

Гарний, красивий апарат. Впевнено замінив попередній. Простий в користуванні.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2020-11-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2020-11-10

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения