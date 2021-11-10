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Превосходный вкус эспрессо и классического американо
Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический американо, как из капельной кофеварки, просто повернув переключатель.
4 вида кофе
Классический капучинатор
Черный
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.
Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
aal7820
10/11/2021
Україна
Отримую задоволення від кави
Гарний, красивий апарат. Впевнено замінив попередній. Простий в користуванні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2020-11-10
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2020-11-10