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Больше не доступен
Создание разных напитков для нескольких пользователей
С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам.
Нержавеющая сталь
Встроенный кувшин для молока и капучинатор
Нержавеющая сталь
Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
0044
05/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Найкраща за ці гроші.
Неймовірна машина. Італійська кавʼярня в мене вдома!
Плюсы
Все супер.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Date of Use 2023-04-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Date of Use 2023-04-05