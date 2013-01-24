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    Philips Saeco Xelsis

    Автоматическая кофемашина

    HD8944/09
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Приготовление разных напитков для нескольких пользователей Приготовление разных напитков для нескольких пользователей Приготовление разных напитков для нескольких пользователей
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      Philips Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

      HD8944/09
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

      С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

      Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

      С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам. Узнать обо всех преимуществах

      Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

      С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

      Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

      С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам. Узнать обо всех преимуществах

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        Xelsis

        Xelsis

        Автоматическая кофемашина

        Итого:

        Приготовление разных напитков для нескольких пользователей

        благодаря графину для молока с функцией автоматической двойной очистки

        • Из нержавеющей стали
        • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
        • Нержавеющая сталь
        Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

        Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

        Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой эспрессо-кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для кофе с мягким вкусом.

        6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

        6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

        В этой кофемашине Saeco есть 6 пользовательских профилей, которые позволяют сохранить персональные настройки любимых напитков. Даже если машиной пользуется несколько человек, вы всегда сможете получить идеальный кофе, приготовленный именно по вашему вкусу.

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

        Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

        Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

        Для непревзойденной гигиеничности эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена полностью автоматической системой двойной очистки кувшина для молока, которая состоит из двух независимых циклов очищения паром. Кувшин быстро очищается после каждого применения, чтобы каждый новый напиток радовал вас свежестью молока.

        Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

        Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

        Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

        Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

        Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

        Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.

        Встроенный кувшин для идеального взбивания молока

        Встроенный кувшин для идеального взбивания молока

        Наслаждайтесь любимым кофе с пышной молочной пеной благодаря автоматическому кувшину с функцией автоочистки. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите кофейный напиток. Ваш любимый кофе — латте макиато, капучино или кофе латте — будет готов за считанные секунды. Кувшин эспрессо-кофемашины Saeco оснащен удобной функцией автоочистки с двумя циклами очищения паром. Трубки кувшина всегда будут чистыми, чтобы вы каждый раз наслаждались вкусом свежего молока.

        Получите идеальную пенку и консистенцию кофе

        Получите идеальную пенку и консистенцию кофе

        Эта кофемашина Saeco оснащена запатентованной системой создания кофейной пенки и структуры напитка. Расположенный на носике регулятор позволяет варьировать давление, меняя таким образом консистенцию напитка и плотность пенки.

        Технические характеристики

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Технические характеристики

          напряжение
          230 V
          Длина шнура
          80 cm
          Вес
          16,1 kg
          Максимальная высота чашки
          150 mm
          Технология приготовления эспрессо
          • Адаптируемая система Saeco
          • Система сохранения аромата: предварительное заваривание
          • SBS: регулятор кофейной пеночки
          • Подогрев чашек
          Объем резервуара для воды
          1,6 л
          Вес продукта
          16,1 kg
          Количество бойлеров
          2 бойлера (моментальный пар)
          Поддерживаемые виды кофе
          • Молотый кофе
          • Цельные кофейные зерна
          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Мощность
          1500 W
          Емкость для зерен
          350 g
          Использование
          • Регулируемый диспенсер для кофе
          • Специальное отверстие для молотого кофе
          • Подставка для чашек
          • Фронтальный доступ ко всем элементам
          • Моментальный пар (2 бойлера)
          • Съемная варочная группа
          • Съемный резервуар для воды
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          280x370x420 mm
          Емкость контейнера для отходов
          14 порций
          Частота
          50 Hz
          Очистка и обслуживание
          • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
          • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока
          • Цикл удаления накипи
          Объем кувшина для молока
          0,5 л

        • Для различных напитков

          Вариации с молоком
          • Регулятор уровня взбивания
          • Интегрированная автоматическая система подачи молока
          • Регулятор количества молока
          • Съемный кувшин для молока

        • Забота об окружающей среде

          Функция автоматического перехода в режим ожидания
          Да

        • Технические характеристики

          напряжение
          230 V
          Давление помпы
          15 бар
          Питание
          1500 W
          Частота
          50 Hz

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