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Все серии

  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей

Больше не доступен

Philips Saeco XelsisСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8944/09

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Создание разных напитков для нескольких пользователей

С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам.

Посмотреть все преимущества

благодаря кувшину для молока с функцией автоматической двойной очистки.

Создание разных напитков для нескольких пользователей

  • Нержавеющая сталь

  • Встроенный кувшин для молока и капучинатор

  • Нержавеющая сталь

Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/04/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Найкраща за ці гроші.

Неймовірна машина. Італійська кавʼярня в мене вдома!

Плюсы

Все супер.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Date of Use 2023-04-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Date of Use 2023-04-05

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения