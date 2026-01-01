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Все серии

  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей

Больше не доступен

Philips Saeco XelsisСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8946/09

Создание разных напитков для нескольких пользователей

С эспрессо-кофемашиной Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря уникальной системе вы можете создать до 6 профилей пользователя и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным напиткам.

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благодаря кувшину для молока с функцией автоматической двойной очистки.

Создание разных напитков для нескольких пользователей

  • Цифровой ID

  • Встроенный кувшин для молока и капучинатор

  • Зеркальная нержавеющая сталь

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

6 пользовательских профилей для сохранения личных настроек

В этой кофемашине Saeco есть 6 пользовательских профилей, которые позволяют сохранить персональные настройки любимых напитков. Даже если машиной пользуется несколько человек, вы всегда сможете получить идеальный кофе, приготовленный именно по вашему вкусу.

Технические характеристики

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