12 программ для выпечки, приготовления теста и даже варенья

Хлебопечь Philips имеет 12 программ для выпечки любой сложности: от полезного цельнозернового хлеба до выпечки без глютена, французского хлеба и разнообразной сдобной выпечки. С ее помощью можно приготовить тесто для макарон, пиццы, бубликов, печенья и различных десертов, а также готовить варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении — имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время выпекания, так что Вы останетесь довольны результатом! Если Вы торопитесь, то можете воспользоваться режимами быстрой выпечки, с помощью которых можно испечь хлеб в два раза быстрее или даже за один час.