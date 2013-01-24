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    Viva Collection

    Хлебопечь

    HD9020/40
    Общая оценка / 5
    • Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день
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      Viva Collection Хлебопечь

      HD9020/40
      Общая оценка / 5

      Свежий хлеб на завтрак каждый день

      Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Хлебопечь

      Свежий хлеб на завтрак каждый день

      Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах

      Свежий хлеб на завтрак каждый день

      Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Хлебопечь

      Свежий хлеб на завтрак каждый день

      Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Хлебопечь

        Итого:

        Свежий хлеб на завтрак каждый день

        Выпечка на любой вкус. Просто и вкусно!

        • 12 программ
        • 1000 г
        • Белый/сиреневый
        Простое и понятное управление с помощью кнопок

        Простое и понятное управление с помощью кнопок

        Кнопки управления на хлебопечи Philips удобны и просты в использовании. С их помощью можно без труда задать нужные настройки. Сначала выберите тип выпечки, вес в соответствии с рецептом и уровень подрумянивания (или просто используйте одну из программ), затем запустите программу. С помощью больших и понятных значков можно без труда определить, что означает каждая кнопка. Кроме того, все выбранные настройки четко отображаются на ЖК-дисплее.

        12 программ для выпечки, приготовления теста и даже варенья

        12 программ для выпечки, приготовления теста и даже варенья

        Хлебопечь Philips имеет 12 программ для выпечки любой сложности: от полезного цельнозернового хлеба до выпечки без глютена, французского хлеба и разнообразной сдобной выпечки. С ее помощью можно приготовить тесто для макарон, пиццы, бубликов, печенья и различных десертов, а также готовить варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении — имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время выпекания, так что Вы останетесь довольны результатом! Если Вы торопитесь, то можете воспользоваться режимами быстрой выпечки, с помощью которых можно испечь хлеб в два раза быстрее или даже за один час.

        Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

        Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

        Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите таймер отсрочки старта на нужное время, например утро, и идите спать. Когда Вы проснетесь, свежий хлеб будет уже готов.

        Индикатор "Добавить ингредиенты" для выпекания хлеба с добавками

        Индикатор "Добавить ингредиенты" для выпекания хлеба с добавками

        Выпекайте хлеб с дополнительными ингредиентами, такими как орехи или сухофрукты, — просто и весело. Когда сработает индикатор "Добавить ингредиенты", просто добавьте нужные составляющие к тесту, и остальное печь сделает сама. Добавляйте все, что нравится — орехи, семечки, оливки, сухофрукты, сыр, лук, бекон, нугу, шоколад и многое другое — для выпечки особого хлеба с неповторимым вкусом!

        3 различных размера буханок – включая большую буханку 1 кг

        3 различных размера буханок – включая большую буханку 1 кг

        Выпекайте хлеб нужных размеров. Руководствуйтесь специальными метками на печи для выпекания небольших, средних и больших буханок весом 500 г, 750 г и 1 кг.

        3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

        3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

        Три уровня подрумянивания корочки позволяют выпекать хлеб на любой вкус. Выберите уровень подрумянивания: светлая корочка, средняя или темная, — в зависимости от собственных предпочтений и любимого рецепта.

        Съемная крышка облегчает очистку

        Съемная крышка облегчает очистку

        Внутренняя поверхность емкости для теста имеет антипригарное покрытие, а сама печь оснащена съемной крышкой, что значительно облегчает ее очистку: просто отсоедините крышку и очистите ее — на все уйдет несколько секунд.

        В комплект входит буклет с рецептами

        В комплект входит буклет с рецептами

        Хотите попробовать что-то новенькое? В нашем буклете Вы найдете множество оригинальных рецептов и советов по добавлению различных ингредиентов. Вы сможете сделать любую выпечку особенной. Более того, все рецепты доступны и просты в исполнении, даже если Вы никогда раньше не пользовались хлебопечью.

        Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба

        Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба

        Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба: как тесто замешивается, перемешивается и выпекается — идеальное решение для тех, кто любит все держать под контролем.

        В комплект входят мерный стакан и ложечка

        Добавляйте твердые и жидкие ингредиенты в правильных количествах с помощью мерного стакана и ложечки — все, что нужно для начала.

        Нескользящие ручки для безопасного и легкого перемещения

        Если Вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, Вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.

        Основание хлебопечи не нагревается

        Основание хлебопечи не нагревается

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Включение одним нажатием
          Да
          ЖК-дисплей
          Да
          Буклет с рецептами
          Да
          Окошко
          Да
          Термоизолированный корпус
          Да
          Нескользящие ножки
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да
          Сигнал добавления ингредиентов
          Да
          Только запекание
          Да
          Степени готовности
          3
          Программа приготовления теста
          Паста, тесто (пицца, печенье, бублики и т. д.)
          Количество часов таймера задержки
          13
          Программа приготовления варенья
          Да
          Количество лопастей для замеса
          1
          Быстрое программирование
          Да
          Время сохранения хлеба теплым
          1 час
          Размер выпечки
          500 г; 750 г; 1 кг
          Количество программ
          12

        • Аксессуары в комплекте

          Мерная чашка
          Да
          Мерная ложечка
          Да
          Лопасти для замеса
          Да
          Контейнер для выпечки
          До 1 кг

        • Материал

          Основной корпус
          Полипропилен
          Контейнер для выпечки
          Анодированный алюминий, двойное антипригарное покрытие
          Лопатка для замеса
          изготовлена литьем под давлением и имеет антипригарное покрытие

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Белый и лиловый

        • Логистические данные

          Размер упаковки
          325x290x300 (ДxШxВ)  миллиметра
          Вес продукта
          5,1  кг

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