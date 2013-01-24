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Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах
Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер автозапуска на утро, и печь Philips HD9020/40 сделает все остальное. Узнать обо всех преимуществах
Хлебопечь
Итого:
Кнопки управления на хлебопечи Philips удобны и просты в использовании. С их помощью можно без труда задать нужные настройки. Сначала выберите тип выпечки, вес в соответствии с рецептом и уровень подрумянивания (или просто используйте одну из программ), затем запустите программу. С помощью больших и понятных значков можно без труда определить, что означает каждая кнопка. Кроме того, все выбранные настройки четко отображаются на ЖК-дисплее.
Хлебопечь Philips имеет 12 программ для выпечки любой сложности: от полезного цельнозернового хлеба до выпечки без глютена, французского хлеба и разнообразной сдобной выпечки. С ее помощью можно приготовить тесто для макарон, пиццы, бубликов, печенья и различных десертов, а также готовить варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении — имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время выпекания, так что Вы останетесь довольны результатом! Если Вы торопитесь, то можете воспользоваться режимами быстрой выпечки, с помощью которых можно испечь хлеб в два раза быстрее или даже за один час.
Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите таймер отсрочки старта на нужное время, например утро, и идите спать. Когда Вы проснетесь, свежий хлеб будет уже готов.
Выпекайте хлеб с дополнительными ингредиентами, такими как орехи или сухофрукты, — просто и весело. Когда сработает индикатор "Добавить ингредиенты", просто добавьте нужные составляющие к тесту, и остальное печь сделает сама. Добавляйте все, что нравится — орехи, семечки, оливки, сухофрукты, сыр, лук, бекон, нугу, шоколад и многое другое — для выпечки особого хлеба с неповторимым вкусом!
Выпекайте хлеб нужных размеров. Руководствуйтесь специальными метками на печи для выпекания небольших, средних и больших буханок весом 500 г, 750 г и 1 кг.
Три уровня подрумянивания корочки позволяют выпекать хлеб на любой вкус. Выберите уровень подрумянивания: светлая корочка, средняя или темная, — в зависимости от собственных предпочтений и любимого рецепта.
Внутренняя поверхность емкости для теста имеет антипригарное покрытие, а сама печь оснащена съемной крышкой, что значительно облегчает ее очистку: просто отсоедините крышку и очистите ее — на все уйдет несколько секунд.
Хотите попробовать что-то новенькое? В нашем буклете Вы найдете множество оригинальных рецептов и советов по добавлению различных ингредиентов. Вы сможете сделать любую выпечку особенной. Более того, все рецепты доступны и просты в исполнении, даже если Вы никогда раньше не пользовались хлебопечью.
Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба: как тесто замешивается, перемешивается и выпекается — идеальное решение для тех, кто любит все держать под контролем.
Добавляйте твердые и жидкие ингредиенты в правильных количествах с помощью мерного стакана и ложечки — все, что нужно для начала.
Если Вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, Вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.
Основание хлебопечи не нагревается
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
Материал
Характеристики дизайна
Логистические данные